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Barcelona perde meia para o início da temporada por lesão no joelho

Jogador começou a sentir dores ainda na Copa do Mundo

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 14:00
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Frenkie de Jong com proteção no joelho direito em ação pela Holanda contra Marrocos na Copa do Mundo
Frenkie de Jong com proteção no joelho direito em ação pela Holanda contra Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

O Barcelona confirmou que o meia De Jong sofreu uma ruptura do ligamento lateral interno do joelho direito após exames nesta quinta-feira (23). Com isso, o atleta perderá o início da temporada e será desfalque para Hansi-Flick pelas próximas semanas.

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Ainda na Copa do Mundo, De Jong conviveu com dores e chegou a jogar pela Holanda com uma proteção no joelho direito. Embora tenha mais alguns dias de férias, o jogador retornou à Barcelona para a realização de exames e entender melhor a gravidade da lesão.

Neste momento, De Jong iniciará um processo de recuperação para estar disponível nas melhores condições possíveis nas próximas semanas. No entanto, o Barcelona ganha uma dor de cabeça para lidar, e Hansi-Flick precisa encontrar soluções no setor para suprir a ausência do holandês.

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A diretoria do Barcelona não tem como prioridade a contratação de um meia para substituir De Jong nesse período. O clube entende que tem atletas disponíveis para substituí-lo por um período, como Pedri, Gavi, Fermín López, Olmo e Marc Bernal.

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De Jong em ação pelo Barcelona contra defensor do Rayo Vallecano, pela La Liga
De Jong em ação pelo Barcelona contra defensor do Rayo Vallecano, pela La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
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