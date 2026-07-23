Barcelona perde meia para o início da temporada por lesão no joelho
Jogador começou a sentir dores ainda na Copa do Mundo
O Barcelona confirmou que o meia De Jong sofreu uma ruptura do ligamento lateral interno do joelho direito após exames nesta quinta-feira (23). Com isso, o atleta perderá o início da temporada e será desfalque para Hansi-Flick pelas próximas semanas.
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Ainda na Copa do Mundo, De Jong conviveu com dores e chegou a jogar pela Holanda com uma proteção no joelho direito. Embora tenha mais alguns dias de férias, o jogador retornou à Barcelona para a realização de exames e entender melhor a gravidade da lesão.
Neste momento, De Jong iniciará um processo de recuperação para estar disponível nas melhores condições possíveis nas próximas semanas. No entanto, o Barcelona ganha uma dor de cabeça para lidar, e Hansi-Flick precisa encontrar soluções no setor para suprir a ausência do holandês.
A diretoria do Barcelona não tem como prioridade a contratação de um meia para substituir De Jong nesse período. O clube entende que tem atletas disponíveis para substituí-lo por um período, como Pedri, Gavi, Fermín López, Olmo e Marc Bernal.
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