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Espanhóis comparam joia do Palmeiras a Eto'o: 'Garantiu o futuro'

Jogador assinou com o Verdão até 2029, com multa que ultrapassa meio bilhão

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 11:08
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Miguel Bilong, camaronês que integra a base do Palmeiras
Miguel Bilong, camaronês que integra a base do Palmeiras (Foto: Reprodução/Palmeiras)

O Palmeiras voltou a ganhar destaque na imprensa espanhola por causa de uma de suas promessas. O jornal "Diario AS" repercutiu a contratação definitiva de Miguel Bilong e classificou o atacante camaronês como mais um talento encontrado pelo clube no continente africano. Na publicação, o veículo chegou a comparar o jovem de 18 anos ao ex-atacante Samuel Eto'o e destacou o investimento do Verdão no jogador, que assinou contrato até 2029 com multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 650 milhões).

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Segundo o periódico espanhol, o Palmeiras "encontrou mais uma vez talento do outro lado do Atlântico" ao apostar em Bilong. O atacante passou por um período de testes na Academia de Futebol, agradou à comissão técnica e foi contratado em definitivo após a regularização da documentação para atuar no Brasil.

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Registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o camaronês já pode defender tanto a equipe sub-20 quanto o elenco principal comandado por Abel Ferreira. A expectativa é que ele passe a integrar gradualmente os treinamentos do profissional enquanto segue seu processo de desenvolvimento.

+ Palmeiras registra Miguel Bilong no BID; multa ultrapassa meio bilhão

Jornal compara Miguel Bilong com Eto'o

Ao apresentar Miguel Bilong ao público espanhol, o Diario AS destacou a confiança do Palmeiras no atacante camaronês e escreveu que o clube "garantiu o futuro de sua mais nova joia da academia com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros", acrescentando que o jovem "chegou a ser comparado a Eto'o".

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Bilong atua preferencialmente pelo centro do ataque, mas também pode desempenhar outras funções no setor ofensivo. Para o jornal espanhol, a combinação entre força física, velocidade e capacidade de finalização faz do camaronês um atleta de grande projeção para os próximos anos.

+ Conheça Miguel Bilong, camaronês que roubou a cena em jogo-treino do Palmeiras

Miguel Bilong, novo reforço do Palmeiras
Miguel Bilong, novo reforço do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Além de destacar Miguel Bilong, o Diario AS relacionou sua chegada ao projeto do Palmeiras de ampliar a busca por jovens talentos no continente africano. O periódico citou ainda as contratações do zagueiro marfinense Koné Zie e do malinês Tiecoura Konaté como exemplos da estratégia adotada pelo clube para fortalecer as categorias de base.

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