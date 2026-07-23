Real Madrid aposta em uniforme verde para a temporada 2026/27; veja
O visual faz referência ao terceiro uniforme utilizado na temporada 2012/13...
O Real Madrid apresentou nesta quinta-feira (23) seu novo segundo uniforme para a temporada 2026/27. Desenvolvida pela Adidas, a camisa será utilizada nas partidas como visitante e tem o verde-escuro como cor predominante, resgatando um modelo que marcou a história recente do clube. O lançamento foi acompanhado por imagens de jogadores como Vini Jr, Mbappé, Bellingham, Valverde e Rüdiger vestindo a nova coleção.
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Segundo o clube, o novo uniforme combina referências ao passado com elementos atuais de design. Em comunicado oficial, o Real Madrid destacou que a peça "reinterpreta uma combinação de cores usada no passado com uma perspectiva moderna e contemporânea", mantendo a tradição sem abrir mão de características mais recentes da marca esportiva. Veja fotos:
Design do Real Madrid resgata modelo histórico
A camisa aposta no verde-escuro com detalhes em branco-creme, além de um padrão geométrico discreto formado pelas iniciais do clube. Outro destaque é o retorno do logotipo Trefoil da Adidas, utilizado em coleções especiais da fornecedora.
Em sua apresentação oficial, o Real Madrid explicou que a peça "apresenta um padrão geométrico discreto com as iniciais do clube e incorpora uma gola moderna com detalhes em branco-creme", acrescentando que o uniforme reúne "inovação em desempenho de elite com a cultura do futebol e o estilo fora de campo".
O visual faz referência ao terceiro uniforme utilizado na temporada 2012/13, quando o clube também adotou o verde como cor principal. Na época, a camisa ficou marcada por romper com a paleta tradicional do Real Madrid durante a última temporada da primeira passagem de José Mourinho pelo comando da equipe.
Além da camisa dos jogadores de linha, o clube também revelou o uniforme de goleiro para a temporada. O modelo é predominantemente azul-claro, com detalhes em tons mais escuros nas mangas e laterais, além de listras amarelo-fluorescentes da Adidas.
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