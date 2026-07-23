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Atlético de Madrid tem planos com o dinheiro da venda de Almada para o Flamengo

Meia argentino está próximo de reforçar o Rubro-Negro

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 14:32
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Thiago Almada, ex-Botafogo, em ação pelo Atlético de Madrid contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)
Thiago Almada, ex-Botafogo, em ação pelo Atlético de Madrid contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)

O Atlético de Madrid tem planos para o mercado de transferências com o dinheiro da venda de Thiago Almada para o Flamengo. Segundo o "As", os colchoneros entendem que precisam realizar vendas antes de buscar novos reforços para o elenco.

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Além de Thiago Almada, o Atlético de Madrid planeja se desfazer de José Giménez, Ruggeri e Sorloth. Após as vendas, o clube espanhol prioriza reforçar a zaga para competir com Pubill e Hancko, a lateral esquerda e o ataque com um ou dois nomes.

Antes mesmo da transferência de Almada, o Atlético de Madrid já anunciou os reforços de Grimaldo e Hjulmand. Além da dupla, a equipe comandada por Diego Simeone está próximo de anunciar a chegada de Lee Kang-in, que pertence ao PSG.

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Nos últimos dias, José Boto demonstrou confiança em contratar Thiago Almada junto ao Atlético de Madrid. Os clubes possuem boa relação desde a concretização do negócio envolvendo Samuel Lino, na janela de transferência do meio do ano passado.

— Normalmente não divulgo nada, mas quero dizer que é verdade que estamos interessados. Temos conversas, mas nada está fechado. Ele ainda não disse "sim". Se vier, virá nas condições que nós queremos. Não temos um poço de petróleo para gastar. Não há nenhum acordo. É um excelente jogador. Infelizmente para nós, há outros clubes interessados nele. Estou confiante de que as coisas podem avançar. Não é verdade que já tenha dado o "sim" ou que exista um acordo. Não vou falar mais sobre isso.

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Além de Samuel Lino e Thiago Almada, o Flamengo também já contou com dois ídolos do Atlético de Madrid: Filipe Luís e Saúl.

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Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo
Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo (Foto: Michael Steele/AFP)
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