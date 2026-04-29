'Neymar ucraniano' do Chelsea é banido do futebol por 4 anos

O mundo do futebol foi pego de surpresa nesta quarta-feira. O atacante Mykhailo Mudryk, do Chelsea, foi oficialmente suspenso por quatro anos de todas as atividades esportivas. O motivo? Uma violação grave das regras antidoping do futebol inglês. O jogador, que já estava afastado preventivamente desde dezembro de 2024, recebeu a sentença definitiva após um longo processo de investigação.

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Mudryk foi contratado pelo Chelsea em janeiro de 2023 por €100 milhões (Foto: Divulgação / Chelsea)

A queda do "Neymar ucraniano" começou em outubro de 2024. Após um exame de rotina (teste "A"), foi detectada a presença de Meldonium na urina do atleta. A substância, um medicamento anti-isquêmico também conhecido como mildronato, entrou na lista de proibições da WADA (Agência Mundial Antidopagem) em 2016.

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O Meldonium ficou famoso mundialmente em 2016, quando a estrela do tênis Maria Sharapova também foi flagrada no exame antidoping pelo uso da mesma substância. O medicamento é comum em países do Leste Europeu, mas é estritamente proibido em competições de alto rendimento.

Mudryk foi uma das contratações mais badaladas da "era Todd Boehly", custando cerca de R$ 388 milhões fixos aos cofres do Chelsea em 2023, valor que poderia bater os R$ 500 milhões com bônus.

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Com contrato longo, válido até junho de 2031, o ucraniano de 25 anos agora vive um limbo jurídico. De acordo com informações do portal The Athletic, a defesa do jogador já prepara o recurso para tentar reduzir a pena no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça.

Caso a suspensão de quatro anos seja mantida, Mudryk só terá condições de jogo em dezembro de 2028, quando terá 28 anos. Um golpe duríssimo para a carreira de uma das maiores promessas da última década.

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