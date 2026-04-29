Jogão ou pelada? PSG x Bayern gera discussão na Europa; veja opiniões e vote

O confronto de ida da semifinal da Champions League entre PSG e Bayern de Munique foi alvo de discussão entre personalidades do futebol. Enquanto a maioria dos veículos de comunicação trataram a partida de forma histórica, alguns ex-jogadores criticaram a qualidade do duelo.

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No confronto, o PSG derrotou o Bayern de Munique por 5 a 4 e largou na frente por uma vaga na final da Champions League, que será disputada no dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria. Com o resultado, a equipe de Luis Enrique precisa apenas de um empate na Alemanha para avançar rumo a decisão.

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Confira as opiniões sobre PSG x Bayern

Luis Enrique (Técnico do PSG)

- Foi um jogo entre duas equipes incrivelmente talentosas. Mostramos o tipo de futebol que queremos jogar. Ambas as equipes. Estou tão cansado, mesmo sem ter corrido um quilômetro! Teve de tudo nesse jogo. O Bayern começou melhor, e depois viramos o jogo. No segundo tempo, começamos melhor, marcando em um estádio que estava absolutamente eletrizante. As duas equipes merecem crédito.

Vincent Kompany (Técnico do Bayern)

- O futebol é complexo; poderíamos debater isso por horas. Na minha opinião, nenhum estilo de jogo é superior a outro. Quando vou à Inglaterra, à segunda divisão, os torcedores adoram ver lançamentos longos, o que proporciona bons jogos. Algumas equipes jogam um catenaccio magnífico. Hoje à noite, foi um confronto entre duas equipes que gostam de ditar o ritmo do jogo; nenhuma das duas queria ceder a posse de bola à outra. E é isso que produz partidas como esta.

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Wayne Rooney (Ex-jogador)

- Eu adoro o Harry Kane. Todo mundo pode ver isso pelas palavras que eu digo sobre ele. Mas não tem como ele estar elogiando seus defensores. Talvez porque sejam seus companheiros de equipe. Ele está tentando dar um pouco de confiança a eles para a próxima semana. A defesa de ambos os times foi realmente ruim. Para ser sincero. Ambas as equipes têm tanta qualidade no ataque que provavelmente se esqueceram de defender. Isso significa que vamos poder apreciar alguns golaços. Já não se ouve mais os defensores se comunicando. Antigamente, ouvíamos Jamie Carragher gritando com seus zagueiros no Liverpool. Isso me irritava, mas fazia com que seus laterais voltassem a jogar. Hoje em dia, esse nível de comunicação não existe mais. Isso é resultado do treinamento.

Clarence Seedorf (Ex-jogador)

- Tem que ter um equilíbrio. Sou favorável a um futebol ofensivo, tentar, marcar gols, mas você precisa ter equilíbrio defensivo. O PSG marcou cinco gols em um dos melhores times do mundo, porque você esteve muito aberto, desperdiçou muitas chances. Você tem que ter organização. E defesa é organização. Quantas bolas vimos nas costas dos laterais? Há coisas básicas que todos deveriam saber nesse nível de futebol.

Marquinhos (Zagueiro do PSG)

- Acho que todos os fãs de futebol adoraram assistir a essa partida. Para nós, em campo, foi um verdadeiro prazer jogar. São jogos como esses que sonhamos o ano todo, desde a infância.

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