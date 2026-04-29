Gigante Sul-americano encaminha acerto com Dybala para o retorno do craque após a Copa do Mundo
Campeão do mundo deve deixar a Roma no meio do ano
O Boca Juniors prepara um retorno bombástico para o futebol argentino. Paulo Dybala, campeão do mundo e atual estrela da Roma, está com negociações avançadas para vestir a camisa xeneize. Segundo a ESPN argentina, o craque já tem um acordo encaminhado para retornar ao seu país logo após a disputa da Copa do Mundo.
Revelado pelo Instituto, o atacante construiu um currículo sólido no Velho Continente, onde defendeu Palermo, Juventus e Roma, além de integrar o elenco argentino campeão em 2022. A viabilidade do negócio com o Boca Juniors, contudo, depende de um equilíbrio financeiro. Para que o acordo avance, Dybala terá que reduzir suas pretensões salariais e alinhar suas expectativas a um plano de carreira competitivo no clube portenho.
De acordo com veículos de imprensa da Argentina, as tratativas já estão bem encaminhadas. A expectativa é que o atacante passe a defender as cores do Boca Juniors assim que encerrar seu vínculo com a Roma, no meio do ano. Embora restem detalhes pontuais para a conclusão do negócio, as conversas são dadas como avançadas.
Atualmente na Roma, Dybala possui contrato até junho de 2026, fator que permitiria sua chegada ao time argentino sem custos de transferência. O Boca Juniors, que já acompanhava o atleta há algum tempo, acelerou as negociações por considerar a contratação uma chance imperdível de mercado.
