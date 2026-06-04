Ex-Palmeiras é alvo do Napoli para reforçar meio-campo na próxima temporada

Após uma boa temporada no Benfica, o ex-Palmeiras Richard Ríos entrou na mira do Napoli. De acordo com o jornal italiano "Corriere dello Sport", o clube italiano analisa uma proposta de verão pelo jogador de 26 anos, que está na mira da equipe italiana há algum tempo. O eventual ataque, no entanto, depende da situação de Frank Anguissa. O camaronês tem sido especulado em uma possível saída, o que abriria espaço para a chegada do colombiano.

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Ríos foi contratado pelo Benfica em julho de 2025 junto ao Palmeiras por 27 milhões de euros. Em sua primeira temporada no futebol português, o volante acumulou chances sob o comando de José Mourinho. Foram oito jogos na Champions League, com um gol e duas assistências, além de 622 minutos em campo.

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Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, especialista em mercado da Itália, o Napoli já estabeleceu contatos iniciais com o Benfica e com os representantes do jogador. O diretor esportivo Giovanni Manna é um grande admirador do perfil de Ríos e o colocou no topo da lista de prioridades da equipe para a próxima temporada. As negociações estão em estágio avançado, com conversas concretas entre as partes envolvidas.

Richard Ríos, ex-Palmeiras, em ação pelo Benfica na Champions (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

O Benfica dificilmente aceitaria vender o colombiano por menos de 35 milhões de euros. Os encarnados buscam um lucro rápido em relação aos 27 milhões investidos há menos de um ano. O Napoli, por sua vez, estaria preparado para oferecer cerca de 30 milhões de euros, e a diferença entre as avaliações ainda é um obstáculo a ser superado.

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A situação financeira do Benfica pode favorecer os italianos. O clube português precisaria realizar uma venda significativa até o fim do ano fiscal, em 30 de junho, e Ríos surge como um forte candidato a deixar o clube. Se os encarnados decidirem lucrar, o Napoli ganha vantagem nas negociações.

Richard Ríos é interesse antigo do Napoli

Além do Napoli, o volante já despertou interesse de outros clubes europeus no passado. Antes de fechar com o Benfica, a Roma chegou a ser apontada como possível destino. No ano anterior, o West Ham tentou contratá-lo ainda no Palmeiras, mas o Verdão recusou uma oferta de cerca de 25 milhões de euros.

Ríos iniciou sua trajetória no futebol brasileiro nas categorias de base do Flamengo. Chegou ao time sub-20 em 2019 e disputou sete partidas pelo profissional entre 2020 e 2021. Antes de acertar com o Guarani em 2022, esteve emprestado ao Mazatlán, do México. Foi no Guarani que Ríos despontou, disputando 20 jogos e marcando três gols, o que chamou a atenção do Palmeiras.

O volante está convocado para a Copa do Mundo pela seleção colombiana, que estreia no dia 15 de junho contra o Paraguai, no Grupo D. A valorização do jogador durante o torneio pode influenciar as negociações.

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