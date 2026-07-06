Meia 'esquecido' por Ancelotti na Copa é alvo de gigante inglês Jogador pode trocar clube londrino por rival por cifras milionárias

O Manchester United tem nesta janela de transferências o volante brasileiro Andrey Santos, atualmente no Chelsea, como um dos seus principais alvos para reforçar o meio-campo na próxima temporada. Segundo informações do jornal britânico The Guardian, os "Blues" estipularam o valor de 50 milhões de libras (R$ 345,5 milhões) para negociar o ex-jogador do Vasco da Gama que não foi convocado por Ancelotti para a Copa.

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Andrey Santos em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução/X)

A busca do clube de Old Trafford por um novo meio-campista faz parte de um plano de reformulação liderado pelo técnico Michael Carrick. A necessidade de reforços para o setor é uma urgência após a saída de Casemiro e a grave lesão de Manuel Ugarte, que rompeu os ligamentos do joelho durante a partida entre Uruguai e Espanha na Copa do Mundo de 2026. Embora o United tenha um acordo encaminhado com Ederson, da Atalanta e da Seleção Brasileira, a diretoria vê em Andrey Santos um nome com potencial para agregar ao elenco.

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Apesar do interesse de gigantes ingleses, como o Newcastle, que também monitora o atleta, Andrey Santos vive uma busca por mais regularidade na carreira. Na última temporada pelo Chelsea, ele disputou 30 jogos, marcou um gol e deu quatro assistências, mas ainda enfrenta forte concorrência de nomes como Moisés Caicedo e Enzo Fernández na posição, começando a maior parte das partidas no banco de reservas.

Já na Seleção Brasileira, o jovem de 22 anos foi figura frequente durante todo o ciclo de convocações e participou de diversos amistosos preparatórios sob o comando de Carlo Ancelotti. No entanto, Andrey acabou se decepcionando na última hora: após oscilar e não ter bons resultados nas partidas do fim da temporada pelo clube londrino, ele ficou de fora da lista definitiva para a Copa do Mundo mesmo tendo atuado nos últimos amistosos antes da divulgação da lista final. Sua vaga na competição acabou sendo ocupada por Danilo Santos, do Botafogo, que entrou no segundo tempo da maior parte dos jogos do Brasil na Copa até a eliminação diante da Noruega, nas oitavas de final.

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