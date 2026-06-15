Conheça todos os defensores da Inglaterra na Copa do Mundo Dos nove convocados no setor, oito atuam na Premier League

A Inglaterra chega à Copa do Mundo como uma das favoritas a vencer a competição. Para sair da fila de 60 anos, os Leões chegam com uma defesa sólida, com jogadores que atuam nos principais clubes da Premier League e considerados os melhores jogadores em suas respectivas posições. Na convocação, Thomas Tuchel convocou Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O'Reilly, Djed Spence e Tino Livramento, com Harry Maguire e Alexander-Arnold de fora da lista.

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Dan Burn (Newcastle)

Dan Burn é o defensor mais velho da Inglaterra nesta Copa do Mundo. Com 34 anos, o zagueiro estreou na seleção inglesa em 2025, após se destacar pelo Newcastle. Após atuar em amistosos e nas rodadas finais das Eliminatórias, o jogador impressionou Thomas Tuchel e foi convocado para atuar em seu primeiro Mundial.

Revelado pelo modesto Darlington FC, Burn passou por clubes de divisões inferiores da Inglaterra até que se estabeleceu no Brighton. Após temporadas consistentes no time do sul da Inglaterra, foi contratato pelo Newcastle por 15 milhões de euros em 2022. Com 2,01m, o zagueiro é um dos pilares defensivos dos Magpies, que ganham cada vez mais espaço no futebol inglês e que conquistaram a Copa da Liga Inglesa em 2025.

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Dan Burn em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Djed Spence (Tottenham)

Djed Spence irá disputar a primeira Copa do Mundo na carreira. O lateral-direiro de 25 anos estreou pela seleção da Inglaterra em 2025, nas Eliminatórias, contra a Sérvia. Após ser chamado outras vezes, o jogador do Tottentham foi chamado por Tuchel para disputar o torneio na América do Norte.

Spence começou a carreira no Fulham, mas foi se destacar no Middlesbrough, onde chamou a atenção do Tottenham, que desembolsou 15 milhões de euros para contratar o lateral, em 2022. Após três emprestimos, para Rennes, Leeds United e Genoa, Djed se consolidou nos Spurs em 2024, onde disputa posição com o espanhol Pedro Porro e conquistou a Europa League, em 2025.

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Djed Spence em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Ezri Konsa (Aston Villa)

Ezri Konsa irá disputar a primeira Copa do Mundo na carreira. O zagueiro de 28 anos estreou pela seleção da Inglaterra em 2024, após se destacar pelo Aston Villa. Após manter o alto nível no futebol inglês, o jogador foi convocado pelo treinador alemão para a disputa da Copa.

Revelado pelo Charlton Athletic, Konsa passou pelo Brentford antes de se estabelecer no Aston Villa, que o contratou por 13 milhões de euros, em 2019. Com atuações muito seguras, o defensor se um dos pilares defensivos da equipe de Birmingham, que conquistou a Europa League nesta temporada.

Ezri Konsa em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Jarell Quansah irá disputar a primeira Copa do Mundo na carreira. O defensor de 23 anos foi convocado pela seleção da Inglaterra em 2024, mas estreou apenas em 2025. Atualmente no Bayer Leverkusen, o jogador atua como zagueiro e lateral-direito, versatilidade que chamou a atenção de Thomas Tuchel.

Cria das categorias de base do Liverpool, Quansah chegou a ser emprestado ao Bristol Rovers, mas foi se destacar mesmo no time principal dos Reds a partir de 2023. Com tranquilidade na saída de bola e imposição física, o jogador chamou a atenção do Bayer Leverkusen, que desembolsou 35 milhões de euros para o contratar.

Jarell Quansah em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

John Stones (Sem clube)

John Stones chega como um dos defensores mais experientes da Inglaterra nesta Copa do Mundo. Com 32 anos, o zagueiro é presença constante na seleção inglesa desde 2014 e disputa mais um Mundial na carreira. Após atuar como homem de confiança em todo o ciclo preparatório, o jogador foi confirmado para a Copa do Mundo.

Revelado pelo Barnsley, Stones se destacou no Everton, onde chamou a atenção do Manchester City, que desembolsou cerca de 55 milhões de euros para contratá-lo em 2016. Peça fundamental no esquema de Pep Guardiola, o zagueiro multicampeão se consolidou como um dos grandes nomes da posição, conquistando inúmeros títulos da Premier League e a Champions League. John deixou os Citizens no final da temporada e ainda não acertou com novo time.

John Stones em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Marc Guehi (Manchester City)

Marc Guehi irá disputar a primeira Copa do Mundo na carreira. O zagueiro de 25 anos estreou pela seleção da Inglaterra em 2022 e se consolidou como titular durante a Eurocopa de 2024. Após atuar em alto nível nas Eliminatórias, o jogador do Manchester City foi chamado por Thomas Tuchel para o Mundial.

Guehi começou a carreira no Chelsea, mas foi se destacar durante um empréstimo ao Swansea City, chamando a atenção do Crystal Palace, que desembolsou cerca de 23 milhões de euros para contratar o defensor em 2021. No clube londrino, conquistou a Copa e a Supercopa da Inglaterra, ambas em 2025. Em janeiro deste ano, Marc foi contratado pelo Manchester City por 25 milhões de euros e já conquistou a Copa da Liga e mais uma FA Cup.

Marc Guehi em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Nico O'Reilly (Manchester City)

Nico O'Reilly irá disputar a primeira Copa do Mundo na carreira. Versátil ao atuar na lateral-esquerda e no meio-campo, o jogador de 21 anos estreou pela seleção da Inglaterra recentemente, após impressionar nas seleções de base. Após ser chamado para amistosos preparatórios, a jovem promessa do Manchester City foi chamada por Tuchel para disputar o torneio na América do Norte.

O'Reilly começou a carreira nas categorias de base do Manchester City, onde fez toda a sua formação até se destacar na equipe principal sob o comando de Pep Guardiola na temporada 2024/25. Com 1,93m e muita qualidade técnica, o meia se consolidou como uma das maiores joias do futebol inglês. Na última temporada, marcou os gols do título na Copa da Liga Inglesa e foi importante na conquista da Copa da Inglaterra.

Nico O'Reilly em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Reece James (Chelsea)

Reece James irá disputar a primeira Copa do Mundo após ficar fora da competição em 2022 por lesão. O lateral-direito de 26 anos estreou pela seleção inglesa em 2020 e, após superar problemas com lesões em ciclos anteriores, recuperou sua melhor forma física. Velho conhecido de Thomas Tuchel, foi convocado para atuar no Mundial.

James começou a carreira no Chelsea e se destacou em um empréstimo ao Wigan antes de ganhar espaço em Stamford Bridge. Em 2021, foi peça-chave na conquista da Champions League, justamente sob o comando do atual treinador da seleção. Hoje capitão dos Blues, o lateral se consolidou no clube unindo força física e apoio ofensivo.

Reece James em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Tino Livramento (Newcastle)

Tino Livramento irá disputar a primeira Copa do Mundo na carreira. O lateral-direito de 23 anos estreou pela seleção da Inglaterra no fim de 2024, nas Eliminatórias. Após ser chamado outras vezes e mostrar grande versatilidade, o jogador do Newcastle foi chamado por Tuchel para disputar o torneio na América do Norte.

Livramento começou a carreira no Chelsea, mas foi se destacar no Southampton, onde chamou a atenção do Newcastle, que desembolsou cerca de 37 milhões de euros para contratar o lateral em 2023. Após superar uma lesão grave no passado, Tino se consolidou nos Magpies, onde é titular. Em 2025, conquistou a Copa da Liga Inglesa.

Tino Livramento em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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