O Miami Dade, time de jovens dos Estados Unidos, está em excursão pela Grécia. A equipe, que tem por principal objetivo projetar jovens atletas, empatou em 0 a 0 com o time sub-19 do Atromitos em sua estreia em um pequeno torneio amistoso realizado em Pireus.

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O confronto com a equipe teve a utilização do principal time nos 60 minutos iniciais. Depois, o técnico João Bombonatto rodou o elenco e usou os atletas que iniciaram o confronto no banco de reservas.

Entre os destaques, o zagueiro Davi foi o mais elogiado pelos torcedores presentes no centro de treinamento do Atromitos. O defensor iniciou o confronto fazendo dupla com Nick e teve grandes ações defensivas, contribuindo para o feito de sair sem sofrer gols.

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— Apesar da falta de entrosamento, a gente conseguiu se encontrar. Falamos bastante um com o outro no campo, e na medida do possível fizemos um bom jogo. Estou feliz. O sistema defensivo funcionou muito bem. Antes do jogo eu e Nick conversamos bastante, e dentro de campo nos cobrimos o tempo todo. Construímos uma base defensiva sólida e isso facilitou muito para que o time conseguisse fazer um bom jogo e sair com um resultado que não é uma vitória, mas é favorável para nossas pretensões — declarou o camisa 4, que já passou pelas bases de Goiás e Flamengo.

Davi posa para foto após a partida entre Miami Dade e Atromitos, no Estádio Municipal de Galatsi (Foto: Lucas Borges/Lance!)

Outro que teve os holofotes para si foi Pietro. Na segunda etapa, o camisa 7 foi responsável pelas ações principais no campo ofensivo e ganhou boa parte dos duelos individuais com bola.

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— Foi o primeiro dia jogando com o time, mas todo mundo aqui foi bem. O próximo jogo já vai ser melhor porque já entendemos um como o outro joga. Precisamos pensar mais no último terço e marcar mais as bolas paradas. Vamos melhorar.

O goleiro Sartori também realizou excelentes defesas e foi o único que permaneceu por mais alguns minutos no confronto, sendo substituído por Davila apenas aos 25 da segunda etapa.

— É muito bom começar com o pé direito, fazendo grandes defesas e ajudando a equipe da melhor maneira. Isso é maravilhoso para mim, é um dever cumprido. Pude ajudar bastante os companheiros. Gostei da partida do nosso time. Temos que ajustar algumas coisas, principalmente no último terço, mas o time foi muito bem. Criamos ocasiões ofensivas, mas precisamos finalizar mais. Já nos conhecemos um pouco mais dentro de campo e vamos nos entrosar mais — analisou o arqueiro, que também já rodou a base no Brasil, com passagens por Corinthians, Santos e Cruzeiro.

O Miami continuará sua trajetória na excursão pela Grécia nesta quarta-feira (22). O adversário será o Kifisia, em duelo localizado na cidade homônima ao clube, no Estádio Municipal de Galatsi.

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