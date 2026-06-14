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Goleada em Curaçao não garante à Alemanha vida fácil na Copa, mas há bons sinais

País volta a vencer na estreia após dois Mundiais frustrantes e precisa ficar de olho nos próximos rivais, mesmo com boa atuação

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
14/06/2026 07:30
Atualizado há 5 minutos
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Alemanha venceu Curaçao por 7 a 1 na Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Qualquer goleada por 7 a 1 em uma Copa do Mundo é motivo de otimismo para o vencedor e sinal que as coisas estão em pleno funcionamento. A derrota histórica do Brasil contra a Alemanha em 2014 reforça isso, por exemplo. Mas o placar repetido pelos alemães em cima de Curaçao pela estreia no Mundial, no domingo, não é garantia de vida fácil para a seleção no torneio. Os maiores desafios da fase de grupos, contra Costa do Marfim e Equador, serão réguas muito mais precisas para medir o potencial do time de Julian Nagelsmann no torneio.

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    Isso porque a seleção do pequeno país do Caribe faz sua estreia em Copa do Mundo e é a ponta fraca do Grupo F. Ou seja, a Alemanha executou aquilo que se esperava dela como ampla favorita e sai com um saldo de gols que pode ser decisivo em uma chave com equilíbrio entre as outras três equipes.

    O cuidado ao traduzir os sinais da goleada por 7 a 1 também passa pelo desempenho recente da Alemanha em Copas do Mundo, com duas eliminações em fase de grupos, em 2018 e 2022. Nos dois últimos torneios, a equipe estreou com derrotas, primeiro diante do México e depois contra o Japão. Agora, com o reencontro com a vitória na estreia do Mundial, a equipe pode planejar o passo seguinte com menos pressão.

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    O duelo equilibrado entre Costa do Marfim e Equador, que aconteceu horas depois do fim da vitória alemã, também indica que os compromisso das próximas rodadas vão exigir mais dos comandados de Nagelsmann, principalmente na parte defensiva do time, que pouco foi ameaçado contra Curaçao. O "teste" contra os caribenhos, entretanto, deixa bons sinais para o sistema ofensivo e uma boa impressão de nomes estreantes em Copas do Mundo.

    O que funcionou na Alemanha contra Curaçao

    O ataque alemão teve um aproveitamento bom na proporção de chances criadas e lances convertidos em gol e seguiu funcionando sob o mesmo ritmo com as trocas feitas por Nagelsmann no começo do segundo tempo. Undav foi um dos destaques com um gol e duas assistências, mesmo atuando por menos de 30 minutos na etapa final.

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    A presença do centroavante do Sttutgart em campo ao mesmo tempo de Kai Havertz também mostrou que é possível formar um time com mais de um homem como referência à frente, principalmente pela boa movimentação que o jogador do Arsenal dá à equipe. Não à, Undav fez seu gol posicionado dentro da pequena área e outros jogadores conseguiram chegar ao ataque para finalizar, como Musiala, que marcou gol, Wirtz, que deu uma assistência, e até Sané, que foi abaixo e perdeu um gol cara a cara.

    Além de Undav, estreantes em Copas como Nathaniel Brown, Nmecha e Wirtz mostraram a renovação feita pela seleção de 2022 para cá pode render bons frutos. O trio, que atua nas três faixas do campo, tiveram participação direta nos gols da Alemanha e são nomes certos no onze inicial de Nagelsmann para o próximo confronto.

    E se Brown faz sua estreia, tem como companheiro no outro lado da lateral um dos nomes mais experientes e que é líder do elenco, Joshua Kimmich. O volante do Bayern de Munique, que também cumpre a função pelo lado na seleção, distirbuiu dois passes para gol e foi muito importante para a equipe ter boa chegada ao ataque sem perder a qualidade de recompor na marcação.

    Em uma Copa com diversas seleções que têm problemas nas laterais, o Brasil uma delas, a Alemanha pode sobrar na posição e esse pode ser um diferencial para colocar a equipe entre as mais fortes para seguir rumo ao mata-mata, mesmo que o caminho não seja fácil e a cautela ainda seja a melhor amiga do treinador e dos torcedores alemães.

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    Elenco da Alemanha comemora gol em cima de Curaçao na Copa. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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