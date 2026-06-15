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Real Madrid anuncia primeiro reforço para a próxima temporada

Clube pagou 55 milhões de euros + 5 milhões em bônus pela contratação do espanhol

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 08:23
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Cucurella é o primeiro reforço do Real Madrid para a temporada 2026/27 (Foto: Reprodução/X)
Cucurella é o primeiro reforço do Real Madrid para a temporada 2026/27 (Foto: Reprodução/X)

O Real Madrid oficializou nesta segunda-feira (15) a contratação de Marc Cucurella, titular da seleção da Espanha e do Chelsea. O lateral-esquerdo espanhol, de 27 anos, assinou contrato válido por seis temporadas, até junho de 2032, e se tornou o primeiro reforço anunciado pelo clube para a temporada 2026/27.

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    A chegada do jogador encerra uma negociação que avançou rapidamente nos últimos dias. Apesar das especulações envolvendo nomes como Dumfries, Konaté e Bernardo Silva, foi Cucurella quem abriu oficialmente o ciclo de reforços do novo projeto comandado por José Mourinho.

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    Negociação por Cucurella foi concluída em menos de 48 horas

    O Real Madrid acertou a compra junto ao Chelsea por 55 milhões de euros fixos, com outros 5 milhões previstos em bônus por metas (cerca de R$ 353 milhões ao todo). O lateral retorna ao futebol espanhol após cinco temporadas na Inglaterra, período em que defendeu Brighton e Chelsea.

    Segundo informações divulgadas no jornal "Marca", da Espanha, a operação foi concluída em menos de 48 horas. Mourinho participou diretamente das conversas e tratou Cucurella como prioridade para o setor. O jogador era alvo de outros clubes espanhóis, incluindo o Atlético de Madrid, mas a entrada do Real Madrid na negociação mudou o cenário e acelerou o desfecho.

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    Cucurella chega para aumentar a concorrência na lateral esquerda, posição que gerou dúvidas ao longo da última temporada. Ferland Mendy conviveu com problemas físicos, enquanto Fran García e Carreras alternaram bons e maus momentos.

    Além de atuar como lateral, o espanhol também pode desempenhar funções mais avançadas pelo corredor esquerdo, característica que ampliou seu valor dentro do planejamento do clube.

    Titular da seleção da Espanha na Copa do Mundo, Cucurella desembarca em Madri após uma temporada de alta utilização pelo Chelsea. Foram 50 partidas disputadas, 43 delas como titular, com mais de 4.300 minutos em campo.

    Na última edição da Premier League, o defensor participou de 34 jogos, sendo titular em 31 deles. Ao longo da competição, registrou quatro assistências, criou seis grandes chances e manteve 88% de aproveitamento nos passes.

    Cucurella está entre os dez maiores salários do Chelsea. (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Cucurella em ação pelo Chelsea. (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Os números defensivos também chamam atenção. Cucurella teve média de 1,6 desarme, 0,9 interceptação e 2,6 cortes por partida, além de 3,3 recuperações de bola por jogo. Ajudou o Chelsea a terminar nove partidas sem sofrer gols e venceu 53% dos duelos disputados. Na Champions League, também manteve alto rendimento, contribuindo com precisão de quase 90% nos passes e participando ativamente da construção ofensiva da equipe inglesa.

    Da base do Barcelona ao Bernabéu

    A transferência adiciona mais um capítulo à trajetória de um jogador formado em La Masia. Cucurella chegou às categorias de base do Barcelona ainda criança e percorreu todas as etapas até o time B. Sem conseguir espaço na equipe principal, passou por Eibar e Getafe antes de ganhar destaque na Premier League. O crescimento no futebol inglês levou o Brighton a contratá-lo e, posteriormente, abriu as portas do Chelsea, onde conquistou títulos e se consolidou entre os laterais mais valorizados do mercado europeu.

    A mudança para o Real Madrid também ampliou um recorde pessoal. Somando todas as transferências da carreira, Cucurella já movimentou mais de 150 milhões de euros entre clubes, tornando-se um dos defensores que mais geraram receitas em negociações no futebol mundial.

    Concentrado com a seleção espanhola para a disputa da Copa do Mundo, o lateral foi liberado para concluir os trâmites da transferência e iniciará sua trajetória no Santiago Bernabéu após o término do torneio.

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