Técnico da Juventus se irrita e dispara contra jogadores: 'Eu fico, vocês não' Dois brasileiros estão em lista de possíveis negociáveis do clube

Técnico da Juventus, Luciano Spalletti se irritou durante um treino de pré-temporada e disparou uma crítica a diversos atletas. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", o motivo do descontentamento do treinador é uma incógnita, mas o recado pode ser estendido para alguns atletas que não estão nos planos da Velha Senhora para a próxima temporada.

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- Rapazes, mudem de ritmo! Eu ficarei aqui, mas muitos de vocês vão embora - disse Luciano Spalletti durante o treino da Juventus desta quinta-feira (23).

Há diversos nomes que não serão aproveitados pela Juventus na próxima temporada, inclusive o do meia brasileiro Arthur Melo. O atleta tem contrato com a Velha Senhora até junho de 2027 e deve deixar o clube em definitivo após ter sido contratado em 2020.

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Além de Arthur Melo, outros nomes devem ser emprestados ou vendidos: Michele Di Gregorio, João Mário, Daniele Rugani, Juan Cabal, Jonas Rouhi, Fabio Miretti, Vasilije Adzic e Arkadiusz Milik. Não se sabe ao certo para quem foram as palavras de Spalletti, mas existe uma larga lista de opção.

Além de Arthur Melo, o volante Douglas Luiz não tem sua permanência garantida a depender da janela de transferências que a Juventus fará. Caso permaneça, o brasileiro não deve ter muitos minutos, uma vez que iniciará sua próxima jornada no banco de reservas, segundo as projeções da imprensa italiana a partir dos treinos e amistosos realizados.

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