A delegação da seleção da Holanda já está nos Estados Unidos para a preparação para a Copa do Mundo, mas o início da concentração foi marcado por um momento de luto.

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O ex-diretor de delegação da equipe, Hans Jorritsma, morreu nesta sexta-feira (5) aos 77 anos e foi homenageado antes do treino com um minuto de silêncio no centro de treinamento em Orangeburg, em Nova York. A causa da morte não foi revelada.

— Um momento de silêncio para o nosso ex-gerente de equipe, Hans Jorritsma — postou nas redes sociais a equipe holandesa.

Ex-atleta de hóquei em campo, Jorritsma teve trajetória marcante no esporte holandês antes de atuar no futebol. Ele disputou 65 partidas pela seleção nacional da modalidade, esteve nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, e na Copa do Mundo de Buenos Aires, em 1978.

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No futebol, integrou a comissão técnica da Holanda e esteve presente na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Em 2014, voltou a fazer parte da delegação holandesa durante o Mundial disputado no Brasil. O ex-dirigente trabalhou ao lado de nomes de grande relevância no futebol, como Louis van Gaal e Marco van Basten.

— Com sua abordagem peculiar e detalhista, ele elevou o nível da Seleção Holandesa Masculina e do hóquei mundial, inspirando toda uma geração de técnicos de ponta. Com sua presença marcante e estilo único, ele deixou sua marca, tanto na Holanda quanto no Paquistão, onde consolidou ainda mais sua importância internacional após a conquista do Campeonato Mundial de 1990 com a Holanda — disse a KNVB (Real Associação Neerlandesa de Futebol).

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Hans Jorritsma integrou a delegação da Holanda na Copa do Mundo de 2014, no Brasil (Foto: KNVB Media)

Treino da Holanda

A atividade também marcou a chegada do zagueiro Jurriën Timber, do Arsenal, ao grupo. O defensor se juntou à delegação após alguns dias extras de descanso, concedidos em razão da participação na final da Liga dos Campeões.

Na próxima segunda-feira (8), a Holanda faz o último compromisso antes da Copa do Mundo. A equipe enfrenta o Uzbequistão, às 15h45, no Icahn Stadium, em Nova York. Vale destacar que a equipe de Ronald Koeman vem de derrota para a Argélia por 1 a 0.

Holanda na Copa do Mundo

A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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