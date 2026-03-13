Mbappé segue fora e Real Madrid corre para ter craque contra City
Arbeloa demonstra confiança de ter o astro francês na Champions League
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O atacante Kylian Mbappé seguirá como desfalque do Real Madrid na partida contra o Elche, válida pela 28ª rodada de La Liga. A ausência marcará o quinto jogo consecutivo em que o jogador não atua pela equipe devido a uma entorse no joelho esquerdo.
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Apesar de não estar disponível para o compromisso neste final de semana, o técnico Álvaro Arbeloa expressou confiança na recuperação do atleta e projetou a sua presença no jogo de volta das oitavas de final da Champions League, marcado para a próxima terça-feira (17), contra o Manchester City, no Etihad Stadium.
Evolução física e planejamento médico
Durante entrevista coletiva, o comandante da equipe espanhola detalhou o processo de reabilitação do atacante. Arbeloa explicou que o departamento médico elaborou um cronograma específico desde o momento em que a comissão técnica optou por interromper as atividades do jogador em campo, visando tratar o problema físico de forma adequada.
— Não é uma situação complicada; Mbappé está melhorando a cada dia. Sua evolução está de acordo com o plano que traçamos quando decidimos interromper os treinos. Todos os exames foram realizados, juntamente com um plano desenvolvido em conjunto com a equipe médica e o departamento de preparação física. É claro que tudo depende da sua evolução diária, mas eu o vejo se recuperando muito bem. Ele não estará pronto para amanhã, mas estamos confiantes de que estará pronto para viajar para Manchester — declarou o treinador.
Histórico recente de ausências
Afastado dos gramados desde o início do mês de dezembro devido à lesão na articulação, Mbappé conseguiu participar de apenas nove dos dezessete jogos disputados pelo Real Madrid em 2026. Após atuar sentindo desconforto, o departamento de futebol decidiu pela paralisação de suas atividades. Desde então, o francês perdeu confrontos importantes, incluindo os duelos contra Benfica e o jogo de ida contra o próprio Manchester City pela competição continental, além das partidas contra Getafe e Celta de Vigo por La Liga.
Expectativa para a sequência da temporada
A comissão técnica do Real Madrid realizará novas avaliações clínicas nos próximos dias para definir a inclusão do atleta na delegação que viajará para a Inglaterra. O treinador destacou a importância de contar com o jogador não apenas no torneio europeu, mas também no clássico local subsequente, deixando para um segundo momento a avaliação sobre a liberação do atacante para a seleção nacional.
— Quero que ele possa viajar para Manchester. Vamos ver como ele estará amanhã e no domingo, quando tomaremos a decisão final. Espero que ele esteja lá contra o Atlético de Madrid. Abordaremos a situação com a França nessa altura — explicou Álvaro Arbeloa, referindo-se aos amistosos que a seleção francesa disputará nos Estados Unidos no final do mês de março.
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