Bologna e Roma empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira (13), no Estádio Renato Dall'Ara, pelo jogo de ida das oitavas de final da Europa League. Quem vive uma primeira temporada positiva pelos giallorossi é Wesley, revelado pelo Flamengo e, inclusive, presença frequente nas convocações da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, mas o lateral não teve uma atuação a ser lembrada no duelo continental entre equipes italianas.

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Como foi a partida? ⚽

Após um primeiro tempo equilibrado, Federico Bernardeschi abriu o placar aos cinco minutos da segunda etapa, após jogada de Jonathan Rowe na entrada da área e passe recebido pela direita, com conclusão colocada de canhota. A Roma empatou aos 31' com Lorenzo Pellegrini, que aproveitou sobra de bola e marcou sem a presença do goleiro. O jogo de volta entre as duas equipes acontece em 19 de março, às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico.

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A atuação coletiva da equipe treinada por Gian Piero Gasperini não convenceu os torcedores romanistas que acompanharam a partida. Em especial, o desempenho de Wesley foi citado como problemático por diferentes fatores: primeiro, por uma exibição pouco inspirada nos 45 minutos iniciais; depois, por um cartão amarelo considerado evitável aos 15' do primeiro tempo e, por fim, por não fazer a cobertura em Bernardeschi no lance do gol dos mandantes. A seguir, veja alguns dos comentários feitos nas redes sociais sobre o jogador:

Tradução: O pior primeiro tempo de #Wesley da temporada, um desastre total, e felizmente ele descansou no domingo.

Tradução: Wesley acabou de levar o cartão amarelo mais idiota da temporada, algo inaceitável para um profissional.

Tradução: Defesa verdadeiramente ridícula, Wesley deixando Bernardeschi derrubá-lo repetidamente, um absurdo. Se Svilar não estivesse lá neste primeiro tempo, estaríamos perdendo.

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Tradução: Que time fraco, meu Deus. Wesley sendo intimidado por Bernardeschi, El Aynaoui um cadáver, Zaragoza parecendo uma criança jogada no meio dos grandes. Repugnante.

Tradução: Wesley é um pé no saco. Longe da Roma.

Nicolò Cambiaghi disputa a bola com o brasileiro Wesley durante Bologna x Roma pelas oitavas de final da Europa League (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

Flamengo, Roma e Seleção 🌎

Wesley desembarcou na Itália em julho de 2025 após negociação fechada em 25 milhões de euros fixos (R$ 161,4 milhões), com mais 5 milhões de euros (R$ 32,2 milhões) previstos em metas pagas ao Flamengo. Com o Manto Sagrado, o jogador disputou 139 partidas e marcou quatro vezes. O atleta tem contrato com a Roma por mais quatro temporadas e meia.

Até aqui, são 33 partidas pelos giallorossi, com quatro gols, uma assistência e 2564 minutos em campo. O jogador tem atuado com maior frequência pela ala esquerda do que em sua posição de origem nos tempos de Flamengo, a lateral direita. A possibilidade de desempenhar funções pelos dois lados aumenta as chances de Wesley ser convocado por Ancelotti na próxima lista para os compromissos da Data Fifa de março e para uma eventual participação na Copa do Mundo de 2026.

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