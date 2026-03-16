Bobadilla, meio-campista do São Paulo, é convocado pela Seleção Paraguaia

O meio-campista Bobadilla, do São Paulo, foi convocado para defender A Seleção do Paraguai em dois amistosos da equipe Albirroja na próxima Data Fifa. No dia 27, sexta-feira, a equipe vai enfrentar a Grécia, no Estádio Karaiskákis, em Atenas. Já no dia 31, terça-feira, encara o Marrocos, no Estádio Bollaert-Delelis, em Lens, na França.

continua após a publicidade

➡️ Roger agradece apoio da torcida do São Paulo e mantém 'pés no chão' com liderança

Os jogos são parte da preparação da equipe Albirroja para a Copa do Mundo de 2026. O Paraguai já está classificado e integra o grupo D com Estados Unidos - cabeça de chave e coanfitrião -, Austrália e um vencedor da repescagem europeia que ainda será definido.

Neste período da Data Fifa, o Tricolor terá um intervalo no calendário e voltará a disputar uma partida oficial apenas no dia 1º de abril, quando enfrenta o Internacional, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, fora de casa.

continua após a publicidade

➡️ Calleri celebra vitória e boa fase do São Paulo na temporada: 'Normalmente a gente não virava'

Antes disso, no entanto, o Tricolor terá uma semana com dois jogos difíceis. O primeiro será contra Atlético-MG, na quarta-feira (18), em Belo Horizonte, e no sábado (21), contra o Palmeiras, no Morumbis.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Foto: Erico Leonan / São Paulo FC

+ Aposte na vitória do São Paulo contra o Atlético-MG pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.