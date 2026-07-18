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Astro da França é sincero sobre jogo contra Inglaterra na Copa: 'Ninguém quer jogar'

Jogador mostrou insatisfação e expressou que queria estar disputando a final

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 07:50
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Konaté falando no microfone em coletiva
Konaté em entrevista coletiva antes de França e Inglaterra na Copa (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

A seleção da França se prepara para enfrentar a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, em confronto que acontece após a eliminação dos franceses para a Espanha na semifinal. Em entrevista coletiva concedida antes da partida, o zagueiro Ibrahima Konaté expressou o desânimo do elenco com a necessidade de disputar o jogo, respondendo a uma frase dita por Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, anteriormente.

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    Konaté com expressão séria em coletiva
    Konaté em entrevista coletiva antes de França e Inglaterra na Copa (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    O defensor francês foi direto ao ser questionado sobre a motivação para o duelo contra os ingleses pelo 3º lugar da Copa. Ele concordou com declarações recentes de Thomas Tuchel, técnico da equipe adversária, que também havia questionado a relevância da partida. Konaté afirmou: — É claro que ninguém quer jogar a partida.

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    A análise do jogador sobre o compromisso mostra que o foco do grupo era a final do campeonato, sonho que foi frustrado contra a Espanha. Segundo ele, o regulamento da competição obriga as seleções a entrarem em campo mesmo sem o entusiasmo habitual das fases eliminatórias.

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    • — Vi que Thomas Tuchel disse que ninguém quer jogar esta partida pelo terceiro lugar. Ele tem razão no sentido de que queríamos jogar a final, e não esta partida. Mas não temos escolha — completou o zagueiro.

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    Além de projetar o embate contra a Inglaterra, Konaté aproveitou a coletiva para fazer um balanço da campanha francesa e reconhecer a superioridade da Espanha no confronto anterior. O zagueiro admitiu que a performance francesa foi insuficiente diante dos atuais campeões da Eurocopa, ressaltando que, mesmo com alguns talentos espanhóis como Lamine Yamal não estando no auge físico, a França não conseguiu ser competitiva:

    — Estávamos muito motivados, mas não pudemos. A Espanha foi simplesmente melhor — disse o astro da França.

    A sequência de resultados negativos contra os espanhóis, que inclui derrotas na Eurocopa e na Liga das Nações, é um ponto de frustração para o elenco. Konaté enfatizou a dificuldade de lidar com esse histórico recente.

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    — Três derrotas seguidas contra a Espanha, isso dói. Ter perdido contra eles não é qualquer coisa, são campeões da Europa. Devemos nos levantar e continuar — completou o zagueiro.

    Apesar do tom crítico e desanimado em relação ao jogo de terceiro lugar, o zagueiro saiu em defesa do técnico Didier Deschamps. Diante das pressões sobre o futuro do comando técnico após a queda na semifinal, Konaté pediu reconhecimento pelo trabalho realizado pelo treinador ao longo da última década: — Não podemos esquecer toda a felicidade que ele nos presenteou.

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    O confronto entre França e Inglaterra acontece neste sábado (18), antes da final entre Espanha e Argentina, que será no domingo (19).

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