Astro da França é sincero sobre jogo contra Inglaterra na Copa: 'Ninguém quer jogar'
Jogador mostrou insatisfação e expressou que queria estar disputando a final
A seleção da França se prepara para enfrentar a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, em confronto que acontece após a eliminação dos franceses para a Espanha na semifinal. Em entrevista coletiva concedida antes da partida, o zagueiro Ibrahima Konaté expressou o desânimo do elenco com a necessidade de disputar o jogo, respondendo a uma frase dita por Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, anteriormente.
Astro da França sofre lesão grave na Copa e deve ficar fora por até cinco meses
Atacante sente joelho, é substituído em amistoso do Flamengo e preocupa
Filho autista e personalidade forte: conheça Cucurella, destaque da Espanha na Copa
➡️ Zidane será técnico da França após a Copa, diz jornalista
O defensor francês foi direto ao ser questionado sobre a motivação para o duelo contra os ingleses pelo 3º lugar da Copa. Ele concordou com declarações recentes de Thomas Tuchel, técnico da equipe adversária, que também havia questionado a relevância da partida. Konaté afirmou: — É claro que ninguém quer jogar a partida.
A análise do jogador sobre o compromisso mostra que o foco do grupo era a final do campeonato, sonho que foi frustrado contra a Espanha. Segundo ele, o regulamento da competição obriga as seleções a entrarem em campo mesmo sem o entusiasmo habitual das fases eliminatórias.
Messi pode ganhar a Bola de Ouro mesmo atuando fora da Europa?
Argentina busca quebrar maldição do Ranking da Fifa na final da Copa do Mundo
Scaloni, o técnico que mudou a história de Messi na Argentina e construiu 'La Scaloneta'
— Vi que Thomas Tuchel disse que ninguém quer jogar esta partida pelo terceiro lugar. Ele tem razão no sentido de que queríamos jogar a final, e não esta partida. Mas não temos escolha — completou o zagueiro.
Além de projetar o embate contra a Inglaterra, Konaté aproveitou a coletiva para fazer um balanço da campanha francesa e reconhecer a superioridade da Espanha no confronto anterior. O zagueiro admitiu que a performance francesa foi insuficiente diante dos atuais campeões da Eurocopa, ressaltando que, mesmo com alguns talentos espanhóis como Lamine Yamal não estando no auge físico, a França não conseguiu ser competitiva:
— Estávamos muito motivados, mas não pudemos. A Espanha foi simplesmente melhor — disse o astro da França.
A sequência de resultados negativos contra os espanhóis, que inclui derrotas na Eurocopa e na Liga das Nações, é um ponto de frustração para o elenco. Konaté enfatizou a dificuldade de lidar com esse histórico recente.
— Três derrotas seguidas contra a Espanha, isso dói. Ter perdido contra eles não é qualquer coisa, são campeões da Europa. Devemos nos levantar e continuar — completou o zagueiro.
Apesar do tom crítico e desanimado em relação ao jogo de terceiro lugar, o zagueiro saiu em defesa do técnico Didier Deschamps. Diante das pressões sobre o futuro do comando técnico após a queda na semifinal, Konaté pediu reconhecimento pelo trabalho realizado pelo treinador ao longo da última década: — Não podemos esquecer toda a felicidade que ele nos presenteou.
O confronto entre França e Inglaterra acontece neste sábado (18), antes da final entre Espanha e Argentina, que será no domingo (19).
⚽ MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Inglaterra x Argentina @2.14
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Copa do Mundo 2026
Donald Trump irá entregar o troféu ao campeão da Copa do MundoHá 57 minutos
Lancepédia
Final da Copa de 1990: Alemanha impede o tri da Argentina na ItáliaHá 1 hora
Lance! Negócios
Espanha e Argentina se enfrentam na final da Copa com elencos bilionários; veja cifrasHá 1 hora
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (18/07/2026)Há 1 hora
Lancepédia
Final da Copa de 1978: Em casa, Argentina realiza sonho e é campeã do mundoHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Espanha 2010 x 2026: Coincidências apontam título da Fúria na Copa do MundoHá 2 horas
Mais LANCE!