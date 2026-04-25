Em jogo eletrizante, o Manchester City conseguiu a classificação para a final da Copa da Inglaterra. Neste sábado (25), os Citizens sofreram, mas reagiram a tempo de vencer o Southampton por 2 a 1 em Wembley. O time da Championship abriu o placar aos 79 minutos com um golaço de Finn Azaz, mas viu a vantagem durar apenas três minutos: Jeremy Doku empatou aos 82, e Nico Gonzalez, de fora da área, decretou a virada aos 87.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Manchester City se classifica para a decisão do torneio e aguarda o vencedor do duelo entre Chelsea e Leeds, que acontece ainda neste fim de semana, para conhecer seu adversário. A final está marcada para o dia 16 de maio, também em Wembley.

continua após a publicidade

Como foi o jogo entre Manchester City x Southampton?

O técnico Pep Guardiola promoveu várias mudanças no time titular, e a falta de ritmo de jogo ficou evidente logo nos primeiros minutos. O City teve a posse de bola, mas levou um primeiro tempo inteiro para criar uma jogada de perigo. A melhor oportunidade veio aos cinco minutos, em um chute de Reijnders que explodiu no travessão, mas o lance já estava anulado por impedimento.

O Southampton, por sua vez, conseguiu equilibrar as ações e teve um gol anulado aos 13 minutos. Leo Scienza invadiu a área e finalizou com categoria, mas o impedimento foi marcado ainda antes da conclusão. A torcida do Saints comemorou efusivamente o gol – até perceber que o árbitro já havia apitado. Aos 30 minutos, Taylor Harwood-Bellis quase surpreendeu a defesa do City em uma cobrança de falta, mas o cabeceio saiu rente à trave.

continua após a publicidade

Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton (Foto: Adrian Dennis/AFP)

O primeiro tempo terminou sem gols, com o Southampton conseguindo o que queria: segurar o ímpeto rival e manter o sonho da classificação vivo para a segunda etapa. A etapa final começou com o Manchester City no ataque. Guardiola colocou Erling Haaland e Jeremy Doku aos 20 minutos, e a pressão aumentou. Aos 24, Savinho exigiu boa defesa de Daniel Peretz. O goleiro do Southampton também salvou aos 29, em finalização de Reijnders. Aos 32, o brasileiro Wellington deixou o campo machucado, sendo substituído por Kuryu Matsuki.

Quando tudo indicava que o City chegaria ao gol a qualquer momento, veio o contra-ataque mortal. Aos 79, após recuperação de bola no meio-campo, Finn Azaz recebeu na entrada da área e mandou um chute colocado, no canto esquerdo de James Trafford. O estádio veio abaixo com a torcida adversária. O sonho da Championship estava cada vez mais perto.

A alegria do time rubro-branco, no entanto, durou pouco. Três minutos depois, Jeremy Doku acertou um chute de fora da área que desviou em James Bree e enganou o goleiro Peretz, empatando a partida. O empate deu novo fôlego ao time de Guardiola, que partiu para cima em busca da virada.

Aos 42 minutos do segundo tempo, Nico Gonzalez recebeu livre na entrada da área e soltou uma bomba. O chute forte e colado no ângulo esquerdo não deu chances ao goleiro. A equipe de Guardiola terminou com ampla posse de bola e volume de jogo. Foram 22 finalizações do City contra apenas quatro do Southampton.

O que vem por aí?

Com a vaga garantida na final, o Manchester City volta suas atenções para a Premier League. O time de Guardiola enfrenta o Everton no dia 4 de maio, às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela 35ª rodada. Já o Southampton volta a focar na Championship. A equipe enfrenta o Ipswich na próxima terça-feira (28), às 15h45 (horário de Brasília), e segue na briga por uma vaga nos playoffs de acesso à elite do futebol inglês.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.