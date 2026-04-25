Milan x Juventus: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Campeonato Italiano
Confira todas as informações do duelo válido pela 34ª rodada
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Milan e Juventus se enfrentam neste domingo (26), às 15h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA), pelo clássico da 34ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
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Ficha do jogo
O Milan chega para o clássico precisando da vitória. A equipe comandada por Massimiliano Allegri tenta manter vivo o distante sonho de título contra a líder Inter de Milão, além de buscar afastar a instabilidade recente para se consolidar nas vagas diretas para a próxima Champions League. Contando com o talento de Luka Modric no meio-campo, o time rossonero aposta no fator casa e na força máxima de seu elenco para conquistar os três pontos.
A Juventus, por sua vez, entra em campo embalada e com o objetivo de se impor como visitante em um confronto direto. Sob o comando de Luciano Spalletti, a Velha Senhora faz uma ótima campanha de recuperação (quatro vitórias nos últimos cinco jogos) e tenta igualar a pontuação do rival na tabela para não ver a sua classificação para o torneio continental ameaçada. O time de Turim, no entanto, lida com alguns desfalques no departamento médico para este duelo decisivo.
Tudo sobre o jogo entre Milan x Juventus (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Milan 🆚 Juventus
34ª rodada – Serie A
📆 Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 15h45 (de Brasília).
📍 Local: San Siro, em Milão (ITA).
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.
🕴️ Arbitragem: Simone Sozza (ITA), Giuseppe Perrotti (ITA), Marcello Rossi (ITA) e Luca Zufferli (ITA).
📺 VAR: Rosario Abisso (VAR) e Fabio Maresca (AVAR).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚫ Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)
Maignan; Gabbia, Tomori e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi; Pulisic e Rafael Leão.
⚪⚫ Juventus (Técnico: Luciano Spalletti)
Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Lloyd Kelly e Cambiaso; Thuram e Locatelli; Francisco Conceição, Koopmeiners e Yildiz; David.
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