Ex-alvo do Botafogo, Julio Romão comemora classificação para a final da Copa da Hungria

O volante brasileiro Julio Romão, que recentemente esteve na mira do Botafogo, celebrou a classificação do Ferencváros para final da Copa da Hungria. A vaga foi garantida na última quarta-feira (22), após um empate por 2 a 2 com o Győri no tempo regulamentar e uma vitória por 3 a 2 na disputa de pênaltis. O jogador destacou a importância de alcançar a decisão do torneio nacional, especialmente diante do histórico recente da agremiação na competição.

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Expectativa para a decisão

Em suas declarações após a classificação, Julio Romão valorizou a nova oportunidade de disputar a taça.

— Estamos felizes por chegar a mais uma final. O clube chegou a duas finais consecutivas e perdeu. Neste ano, vamos com uma motivação maior, mais ligados e mais concentrados. Buscar ganhar esse título vai representar muito para nós. Ficamos felizes por termos passado para a final. Vamos trabalhar forte para terminar a temporada em alta e levantar esse troféu — declarou o volante. A decisão será disputada em jogo único no dia 9 de maio, às 15h, no horário de Brasília, contra o Zalaegerszegi TE.

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Para conquistar o título, o Ferencváros precisará superar um retrospecto desfavorável na atual temporada contra o seu adversário da final. O brasileiro avaliou a dificuldade do confronto e a postura necessária em campo para garantir a vitória.

— Vai ser um jogo difícil. Já jogamos duas vezes contra o adversário nesta temporada e perdemos. São caras que estão jogando bem e estão com confiança. A gente tem que entrar ligado e dominar o jogo do começo ao fim. Se deixar, eles ganham confiança, e vai ficar mais difícil para nós. Temos que dominar o jogo para conseguir sair vitoriosos — analisou o atleta.

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Ex-alvo do Botafogo, Julio Romão em ação pelo Ferencváros (Foto: Divulgação/Ferencváros)

Interesse do Botafogo

O bom desempenho de Julio Romão no futebol europeu atraiu a atenção do Botafogo no final do ano passado. A diretoria do clube carioca buscou a contratação do volante e chegou a formalizar três propostas oficiais. A segunda oferta apresentada pelo alvinegro atingiu a marca de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,7 milhões). No entanto, o Ferencváros recusou as investidas e exigiu o pagamento integral da multa rescisória, estipulada em 3 milhões de euros, impossibilitando a concretização do negócio e a transferência do jogador para o futebol brasileiro.

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