Liverpool anuncia a saída de Arne Slot

O Liverpool anunciou neste sábado a saída de Arne Slot do comando técnico da equipe. A decisão encerra uma passagem de quase dois anos do treinador holandês por Anfield, período marcado pela conquista da Premier League 2024/25 e por campanhas consistentes em competições nacionais e continentais.

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Contratado em junho de 2024 para substituir Jürgen Klopp, Slot assumiu uma das missões mais desafiadoras do futebol europeu: dar continuidade ao trabalho de um dos técnicos mais vitoriosos da história do clube. Logo em sua primeira temporada, o holandês respondeu às expectativas ao conduzir os Reds ao 20º título inglês de sua história, igualando o recorde nacional de conquistas.

Além do troféu da Premier League, o Liverpool alcançou a final da Copa da Liga Inglesa e as oitavas de final da Liga dos Campeões em 2024/25. Na temporada seguinte, a equipe voltou a garantir vaga na principal competição europeia e avançou até as quartas de final do torneio.

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Em comunicado oficial, a diretoria destacou a importância do trabalho realizado por Slot e classificou sua passagem pelo clube como um sucesso.

— A contribuição que Arne deu ao Liverpool durante o tempo em que esteve conosco foi significativa, importante e, acima de tudo, bem-sucedida. Nossa gratidão por tudo o que ele conquistou não poderia ser maior — afirmou o clube.

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O Liverpool também ressaltou a capacidade de liderança demonstrada pelo treinador ao longo de sua trajetória, especialmente em momentos de maior pressão e responsabilidade.

— Desde o primeiro contato com Arne, ficou claro que ele era alguém que não apenas aceitava responsabilidades, mas as abraçava. Isso ficou evidente quando assumiu o cargo, quando nos guiou ao título da Premier League e durante os desafios enfrentados ao longo da temporada que acaba de terminar — acrescentou a nota.

Apesar dos resultados alcançados, a diretoria explicou que a decisão foi tomada após uma avaliação conjunta sobre os rumos da equipe para os próximos anos.

— Chegamos coletivamente à conclusão de que uma mudança é necessária para que o clube continue avançando. Essa decisão não diminui o trabalho realizado por Arne nem o respeito que temos por ele. Pelo contrário, reflete apenas a necessidade de uma abordagem diferente para o futuro — destacou o comunicado.

Outro ponto lembrado pelo Liverpool foi a postura de Slot em um dos momentos mais delicados vividos pelo clube recentemente. Segundo a direção, o treinador demonstrou liderança, humanidade e equilíbrio diante das adversidades enfrentadas pelo elenco. A despedida também foi marcada pelo reconhecimento ao legado deixado pelo holandês em Anfield.

— Arne sempre terá um lugar especial na história deste clube como o treinador que conquistou o 20º título da liga para o Liverpool. Ele parte com a nossa gratidão e com a certeza de que ele e sua família serão sempre bem-vindos de volta a Anfield — concluiu o clube.

Aos 47 anos, Slot deixa o Liverpool com um título da Premier League no currículo e prestígio no mercado europeu.

Substituto à vista

De acordo com a imprensa inglesa, Andoni Iraola está encaminhado para ser o novo técnico do Liverpool. O treinador espanhol, que ganhou destaque pelo trabalho realizado no Bournemouth, foi escolhido pela diretoria dos Reds para substituir Arne Slot.

As negociações devem avançar rapidamente nos próximos dias para a conclusão dos trâmites formais. De acordo com os relatos, a decisão já foi tomada pelo Liverpool, e Iraola é tratado internamente como o próximo comandante da equipe de Anfield.

O espanhol chegou ao Bournemouth em 2023 e o levou à sua melhor colocação na primeira divisão, um nono lugar na última temporada (Foto: Peter Powell / AFP)

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