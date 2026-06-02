Adversário do Brasil na Copa, Marrocos goleia em amistoso antes do Mundial
Leões do Atlas tem mais um amistoso antes de estreia contra a Seleção
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Adversário do Brasil na Copa do Mundo, Marrocos derrotou Madagascar por 4 a 0 em amistoso, nesta terça-feira (2), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah. No confronto, Mohamed Ouahbi optou por não utilizar força máxima de olho na estreia contra a Seleção, no dia 13 de junho.
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Na etapa inicial, Marrocos abriu o placar com Saibari aproveitando uma cobrança de escanteio e cabeceando para o fundo das redes aos três minutos. Os mandantes quase ampliaram após Mazraoui aproveitar um cruzamento de letra de Ezzalzouli e finalizar de primeira, mas a bola carimbou o travessão. Mas aos 24 minutos, Saibari pressionou os visitantes na saída de bola, roubou a bola, entrou na área e bateu na saída do goleiro para fazer 2 a 0.
No segundo tempo, Mohamed Ouahbi optou por preservar alguns nomes que haviam jogado na etapa inicial. A equipe perdeu intensidade, embora seguisse com mais volume, posse de bola e explorando as laterais. E aos 31 minutos, Ounahi sofreu um pênalti, e Rahimi converteu a cobrança. Um dos grandes nomes dos Leões do Atlas, Brahim Díaz entrou apenas aos 35 minutos do segundo tempo, fez uma grande jogada pelo lado direito da área em que bateu cruzado, acertou a trave, mas El Kaabi estava na pequena área para empurrar a bola para o fundo das redes e dar números finais ao duelo aos 41 minutos.
No domingo (7), Marrocos tem um amistoso contra a Noruega para encerrar a preparação para a Copa do Mundo. No confronto, os Leões do Atlas devem contar com a presença de Hakimi, que não esteve nos jogos contra Burundi e Madagascar por estar envolvido com a final da Champions League vencida pelo PSG sobre o Arsenal, no sábado (30).
Atenção com o 11 de Marrocos, Brasil!
O grande destaque do Marrocos na vitória sobre Madagascar foi Ismael Saibari, que marcou os dois primeiros gols dos Leões do Atlas na partida. O atacante foi um dos protagonistas do PSV na última temporada e está na mira do Bayern de Munique para 2026/2027.
Além de Saibari, o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo tem muitas opções ofensivas, como Brahim Díaz, Ezzalzouli, Rahimi e Ounahi. Além disso, a equipe africana conta com laterais que sobem ao ataque com frequência, como Hakimi e Mazraoui.
Contra um adversário inferior como Madagascar, Marrocos propôs o jogo durante os noventa minutos, tendo opções de chegada ao ataque pelas laterais, mas também pelo meio. A equipe pouco sofreu no momento defensivo.
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