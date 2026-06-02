Em amistoso de carrascos do Brasil, Bélgica leva a melhor sobre a Croácia

A Bélgica venceu a Croácia por 2 a 0 em amistoso realizado nesta terça-feira (2), no Estádio Rujevica, em Rijeka. O duelo reuniu os dois últimos "carrascos" que eliminaram a Seleção Brasileira nas quartas de final das Copas de 2018 (Bélgica) e 2022 (Croácia). No teste de fogo antes da Copa do Mundo na América do Norte, os belgas mostraram maior eficiência ofensiva para garantir o resultado.

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Jogadores da Bélgica comemoram após marcarem um gol durante o amistoso internacional de futebol entre Croácia e Bélgica, no Estádio Rujevica, em Rijeka (Foto: Marko Perkov / AFP)

O placar foi inaugurado aos 37 minutos da etapa inicial. O ponta Jeremy Doku fez grande jogada individual pelo lado esquerdo, balançou para cima da marcação, chegou à linha de fundo e cruzou para a área. Após um bate-rebate confuso, a bola sobrou limpa para Youri Tielemans, que finalizou com força para vencer o goleiro Livakovic e colocar a Bélgica em vantagem.

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No segundo tempo, a partida ganhou em intensidade. Ambas as equipes criaram chances claras de gol, carimbando a trave em lances de cabeçada. A Croácia ensaiou uma pressão em busca do empate, mas a Bélgica liquidou a fatura nos acréscimos. Lançado em velocidade no contra-ataque, o centroavante Romelu Lukaku invadiu a área e bateu com frieza na saída do arqueiro croata para definir o 2 a 0.

Jogadores belgas comemoram um gol do atacante Romelu Lukaku, camisa 9, durante o amistoso internacional entre Croácia e Bélgica, no Estádio Rujevica, em Rijeka (Foto: Marko Perkov / AFP)

O amistoso também serviu para a gestão de minutos das principais referências técnicas de cada país. O veterano Luka Modric, atuando protegido por uma máscara facial, jogou por 58 minutos antes de ser substituído. Pelo lado belga, o maestro Kevin De Bruyne permaneceu em campo por 67 minutos. Ambos tiveram exibições discretas e focadas na manutenção do ritmo físico, evitando desgastes desnecessários às vésperas do torneio mundial.

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Grupos de Croácia e Bélgica na Copa do Mundo

No Grupo L do Mundial, a Croácia terá pela frente Inglaterra, Gana e Panamá, com estreia marcada contra os ingleses em 17 de junho, em Dallas. Uma revisita à semifinal de 2018, quando os croatas eliminaram a Inglaterra e chegaram à final.

A Bélgica foi sorteada no Grupo G ao lado de Egito, Irã e Nova Zelândia. Um chaveamento favorável no papel, mas que exige boa largada para evitar pressão desnecessária.

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