Jornal espanhol exalta Endrick após gol pela Seleção: 'Está pronto'
Jogador marcou o gol da vitória brasileira sobre o Egito
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A atuação de Endrick no amistoso contra o Egito repercutiu além do Brasil. Autor do gol da vitória da Seleção Brasileira, o atacante do Real Madrid recebeu elogios do jornal espanhol "Diario AS", que classificou sua entrada em campo como um "terremoto" e apontou que o jovem de 19 anos fortalece sua candidatura para assumir protagonismo no ataque da equipe comandada por Carlo Ancelotti às vésperas da Copa do Mundo de 2026.
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O periódico ressaltou o comportamento de Endrick logo após entrar em campo no segundo tempo. Segundo a publicação, o brasileiro demonstrou as características que o acompanham desde o início da carreira: intensidade, disposição física e vontade de aproveitar cada oportunidade recebida.
Gol de Endrick aumenta pressão por espaço
O AS avaliou que o gol diante dos egípcios serviu como um recado para Ancelotti em um momento decisivo da preparação brasileira. A publicação destacou que Endrick entrou em campo buscando mostrar que merece a confiança do treinador justamente na reta final antes da estreia contra Marrocos.
O jornal também lembrou que o atacante não teve sequência durante a passagem do técnico italiano pelo Real Madrid. Mesmo assim, destacou os números construídos pelo brasileiro na temporada europeia. Em 37 partidas pelo clube espanhol, Endrick marcou sete gols e distribuiu uma assistência, apesar da minutagem reduzida.
Na visão do veículo, a chegada de Ancelotti à Seleção pode abrir um novo cenário para o atacante. O entendimento é de que a parceria entre treinador e jogador, agora no ambiente da equipe nacional, pode render resultados diferentes dos vistos em Madri.
Outro ponto abordado pelo diário espanhol foi a disputa por espaço no comando do ataque brasileiro. O AS destacou que Matheus Cunha atualmente utiliza a camisa 9 da Seleção, mas argumentou que Endrick vem apresentando números mais expressivos quando recebe oportunidades.
A publicação lembrou que o atacante do Real Madrid soma quatro gols e duas assistências pela Seleção principal em menos de 500 minutos em campo. O jornal utilizou esses dados para sustentar a tese de que o jovem tem aproveitado melhor suas oportunidades em comparação com outros concorrentes do setor ofensivo.
O texto ainda classificou Endrick como um jogador pronto para assumir maiores responsabilidades em uma Copa do Mundo, ressaltando sua idade e a capacidade de responder em momentos de pressão. O jornal citou exemplos históricos de jovens talentos brasileiros que ganharam protagonismo cedo na Seleção e apontou que o atacante segue construindo argumentos para receber mais espaço no Mundial.
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no próximo dia 13 de junho, contra Marrocos, pelo Grupo C. Além dos marroquinos, a equipe de Carlo Ancelotti terá pela frente Escócia e Haiti na primeira fase da competição.
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