Jogadores do Marrocos projetam estreia contra o Brasil na Copa: 'É certo'

NOVA JÉRSEI (EUA) — A uma semana da estreia contra o Brasil na Copa do Mundo, jogadores de Marrocos demonstraram confiança para o confronto após o empate por 1 a 1 com a Noruega, neste domingo (7), em Nova Jérsei (EUA). Presente no Sports Illustrated Staduim, o Lance! conversou com jogadores marroquinos após a partida, que marcou o ultimo compromisso da equipe antes da abertura do Grupo C no próximo sábado (13).

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O zagueiro Chadi Riad afirmou que a equipe está preparada para enfrentar o Brasil. O jogador do Crystal Palace ressaltou a confiança do elenco para o confronto.

— Marrocos é sim uma equipe muito boa, nós estamos preparados. Nós somos uma equipe muito forte, somos compactos, somos humildes e, sim, Inshallah (se Deus quiser), nós vamos ganhar o jogo (contra o Brasil) — disse o defensor.

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Por sua vez, o meio-campista Ayyoub Bouaddi destacou o trabalho realizado durante a preparação. A joia do Lille afirmou que o grupo chega focado na busca pela vitória.

— O que é certo é que trabalhamos bem e vamos dar tudo de nós na próxima partida. O principal desafio será vencer. Com certeza, queremos ganhar todos os jogos e vamos dar tudo de nós — comentou o jovem de 18 anos.

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Torcida marroquina pode ser fator contra o Brasil

Além da preparação dentro de campo, Marrocos deve contar com apoio expressivo das arquibancadas nos Estados Unidos. No amistoso contra a Noruega, a presença de torcedores marroquinos chamou atenção e transformou o ambiente do estádio em uma atmosfera favorável à equipe africana. Bouaddi destacou o impacto da torcida durante a partida disputada em Nova Jérsei.

— É como se estivéssemos jogando uma partida em casa. Vimos que o estádio estava vermelho, só com marroquinos. Então, com certeza, isso nos aquece o coração, nos dá muita energia dentro de campo.

Após o empate com a Noruega, Marrocos encerrou sua preparação e agora concentra atenções no confronto diante da Seleção Brasileira.

Seleção de Marrocos, adversária do Brasil na Copa do Mundo, antes do amistoso com a Noruega (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

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