Dembélé cobra PSG após vitória contra o Bayern na Champions: 'Paramos de jogar'
Atleta celebra vitória, mas lamenta vantagem pequena
Atual Bola de Ouro, Dembélé cobrou o elenco do PSG após a vitória por 5 a 4 sobre o Bayern, no jogo de ida da Champions League. O autor de dois gols na partida pediu atenção com relação ao confronto de volta, na próxima semana.
Relacionadas
- Estamos felizes com o resultado, mesmo que, com o placar em 5 a 2, tenhamos meio que parado de jogar. Foi uma partida incrível. Agora vamos para Munique e precisamos vencer outra partida para nos classificarmos. Temos que manter o foco. Não vamos mudar nossa filosofia; vamos atacar, e eles também vão atacar, então acho que será uma ótima segunda partida.
Na próxima semana, o PSG visita o Bayern de Munique e tem a vantagem do empate no duelo de volta para conquistar uma classificação à final da Champions League. A equipe de Luis Enrique busca defender o título conquistado na temporada passada pela primeira vez na história do clube.
Protagonista na conquista da Liga dos Campeões na última temporada, Dembélé chegou a seis gols marcados na atual edição da competição. Na temporada passada, o camisa 10 encerrou a Champions League com oito tentos com a camisa do PSG.
Resumo de PSG x Bayern de Munique
No primeiro tempo, Bayern de Munique e PSG fizeram um duelo emocionante e com muitas chances de gols. Aos 15 minutos, Luís Díaz sofreu um pênalti cometido por Pacho, e Kane converteu a cobrança para abrir o placar. Na sequência, os bávaros quase ampliaram com o autor do gol encontrando Olise livre pelo lado direito, mas o francês finalizou para grande defesa de Safonov. Aos 22 minutos, os mandantes tiveram grande chance com Dembélé sendo servido livre de marcação no campo de ataque, entrando na área, mas desperdiçando uma chance inacreditável ao chutar para fora. E no minuto seguinte, Kvaratschelia foi servido pelo lado esquerdo, cortou a marcação de Stanisic para o meio e bateu no cantinho para estufar as redes e deixar tudo igual no placar.
Após o susto, o Bayern de Munique quase voltou à frente do marcador com Olise fazendo grande jogada pelo lado direito, entrando na área e tocando para o meio da área, mas João Neves desviou contra a própria trave antes da defesa afastar o perigo. E aos 33 minutos, o meia português saiu de quase vilão para herói ao aproveitar uma cobrança de escanteio e cabecear para o fundo das redes e virar a partida em favor do PSG. Mas aos 40 minutos, Olise recebeu um passe da entrada da área, avançou até a área e finalizou com força sem chances para Safonov para voltar a deixar tudo igual no marcador. E nos acréscimos, Alphonso Davies cometeu um pênalti por um toque no braço dentro da área, e Dembélé converteu a cobrança com perfeição para deixar a equipe francesa na frente do marcador antes do intervalo.
No segundo tempo, o PSG aumentou a diferença para o Bayern de Munique aos 10 minutos após um cruzamento rasteiro de Hakimi para Kvaratschelia, que chegou finalizando de primeira para marcar seu segundo gol na partida. E em uma aula de contra-ataque, Doué arrancou do campo de defesa para o ataque, acionou Dembélé pela esquerda, que cortou Upamecano e bateu no cantinho para dar uma grande vantagem aos franceses no confronto. Mas aos 19 minutos, os bávaros descontaram com Upamecano aproveitando um cruzamento proveniente de uma cobrança de falta e desviando para o fundo das redes. E aos 23 minutos, Luís Díaz recebeu um lançamento de Kane, limpou a marcação de Marquinhos e finalizou para marcar um golaço e diminuir a desvantagem. E na reta final do jogo, Vitinha avançou pelo lado esquerdo, tocou para Mayulu e o jovem soltou uma bomba no travessão de Neuer.
