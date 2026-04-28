Jornais estrangeiros repercutem PSG x Bayern: 'Loucura futebolística'
Jogo de ida da semifinal da Champions League teve nove gols e muita emoção
Os jornais estrangeiros repercutiram a vitória do PSG por 5 a 4 sobre o Bayern de Munique, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League. O confronto foi elogiado pelos principais meios de comunicação da Europa por conta do jogaço promovido pelos franceses e alemães.
Veja a repercussão da imprensa sobre PSG x Bayern
Bild (Alemanha)
Referência esportiva na Alemanha, o "Bild" tratou o jogo de ida da semifinal da Champions League entre PSG e Bayern de Munique como uma "loucura futebolística" e a repercussão da partida ocupou a manchete principal.
- Obrigado por esses 90 minutos de pura arte futebolística! Em um espetáculo incrível que exibiu os melhores ataques do mundo, o Bayern de Munique foi surpreendido no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o atual campeão Paris Saint-Germain, perdendo por 5 a 4. Nove gols, dois pênaltis, chances para os dois lados – em resumo: um jogo para a história.
L'Équipe (França)
- As duas melhores equipes da Europa se enfrentaram no Parque dos Príncipes, e absolutamente ninguém poderia se decepcionar com o espetáculo, mesmo que os parisienses estejam mais felizes do que os bávaros após a vitória no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões (5-4). Depois de um período de estudo de dez minutos, PSG e Bayern de Munique trocaram golpes, transformando a partida em uma batalha prodigiosa de intensidade e qualidade técnica impressionantes.
Marca (Espanha)
- O confronto foi anunciado como uma final antecipada, e certamente não decepcionou. PSG e Bayern protagonizaram um espetáculo como nunca se viu nesta temporada... ou há muito tempo. Os comandados de Luis Enrique venceram o primeiro jogo. Mas o time bávaro conseguiu se manter firme após estar em apuros no início do segundo tempo. A Allianz Arena decidirá o resultado. Mas é muito difícil imaginar que não sairá campeão deste confronto.
Sky Sports (Inglaterra)
- Num clássico da Liga dos Campeões com nove gols, o PSG, atual campeão, surpreendeu ao vencer o Bayern de Munique por 5 a 4 no jogo de ida da semifinal, em Paris. A chuva de gols, que viu o goleiro do Bayern de Munique, Manuel Neuer, falhar em uma defesa, foi a primeira vez em uma partida de semifinal europeia em que ambas as equipes marcaram quatro ou mais gols.
