Barcelona é alvo de investigação por suposta abordagem irregular a Julián Álvarez Apesar da notificação, o Barcelona segue monitorando a situação do atacante

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) abriu uma investigação contra o Barcelona após uma queixa formal protocolada pelo Atlético de Madrid. O motivo da discórdia é o assédio catalão sobre o atacante Julián Álvarez, que possui contrato com os Colchoneros até junho de 2030.

Segundo o canal espanhol Jijantes, a notificação sobre a abertura do processo disciplinar extraordinário já chegou às mãos da diretoria culé. Formalizada pelo Atlético no dia 30 de junho, a denúncia acusa o clube presidido por Joan Laporta de iniciar contatos com o argentino fora do prazo legal permitido pela Fifa. A atitude concretiza a promessa feita semanas antes por Miguel Ángel Gil Marín, CEO do Atlético de Madrid , que garantiu acionar as autoridades para proteger os interesses do Atleti. Com o processo em andamento, ambas as equipes iniciam a fase de recursos e apresentação de provas antes do veredito final.

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Barcelona segue interessado nos talentos de Julián Álvarez

Apesar da batalha jurídica, a cúpula do Barcelona não pretende recuar. Álvarez, de 26 anos, continua no topo da lista de desejos de Hansi Flick e Laporta não esconde o entusiasmo pelo atleta — no dia 13 de julho, o Atlético inclusive rejeitou uma investida formal vinda da Catalunha. Embora o atacante tenha sinalizado durante o Mundial a intenção de buscar novos ares na próxima temporada, o clube da capital promete erguer todas as barreiras possíveis para evitar que o rival o contrate.

Julián Álvarez é marcado por Onyedika em Club Brugge x Atlético de Madrid, pela Champions League (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

O desfecho desta novela ganha um capítulo decisivo no dia 10 de agosto, data do retorno de Julián Álvarez à pré-temporada em Madri. Segundo o jornal Marca, a diretoria do Barcelona monitora o reencontro de perto: a expectativa catalã é que uma eventual insatisfação do atacante force os 'rojiblancos' a cederem e abrirem conversas no mercado.

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