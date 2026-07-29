Alvo do Real Madrid, astro renova com City até 2031
Gvardiol amplia vínculo com os ingleses e reforça permanência no clube em meio ao interesse do gigante espanhol
O Manchester City anunciou nesta terça-feira (28) a renovação de contrato do zagueiro Joško Gvardiol até 2031. O novo acordo reforça a permanência do defensor croata de 24 anos no clube inglês e praticamente encerra as especulações sobre uma possível transferência para o Real Madrid, que monitorava a situação do jogador.
Rayan vira alvo do Real Madrid em meio à indefinição de renovação com Vini Jr
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Contratado junto ao RB Leipzig em 2023 por 90 milhões de euros (cerca de R$ 522 milhões), Gvardiol tornou-se uma das principais peças do sistema defensivo do City. Desde sua chegada, disputou 122 partidas, marcou 13 gols e distribuiu 10 assistências.
'É o melhor clube do mundo'
Gvardiol também destacou o ambiente encontrado no Manchester City e agradeceu o apoio recebido da torcida desde sua chegada à Inglaterra.
— A torcida do City tem sido incrível comigo desde o primeiro dia, e o clube oferece absolutamente tudo aos jogadores. É o melhor clube do mundo para se estar.
O defensor acredita que a equipe seguirá brigando por títulos nas próximas temporadas e ressaltou a qualidade do elenco comandado pelo clube inglês.
— Os jogadores que temos aqui são incríveis. Este é um elenco de nível mundial, jovem e cheio de potencial. Acredito de verdade que teremos muito sucesso nos próximos anos.
Coleção de títulos pelo City
Desde que chegou ao Manchester City, Gvardiol conquistou seis títulos: a Premier League de 2023/24, a FA Cup e a Copa da Liga Inglesa de 2025/26, a Supercopa da Inglaterra de 2024, a Supercopa da UEFA de 2023 e o Mundial de Clubes de 2023.
Com a renovação até 2031, o clube inglês reforça a intenção de manter uma de suas principais referências defensivas para os próximos anos e afasta, ao menos por enquanto, qualquer possibilidade de negociação com o Real Madrid.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Onde Assistir
Liverpool x Wrexham: onde assistir amistoso internacionalHá 4 minutos
Onde Assistir
Cienciano x Lanús: onde assistir ao jogo da Copa Sul-AmericanaHá 29 minutos
Onde Assistir
RB Bragantino x Sporting Cristal: onde assistir ao jogo da Copa Sul-AmericanaHá 34 minutos
Futebol Internacional
Punição a Victor Gabriel chama atenção na Espanha: 'Mudar o futebol'Há 1 hora
Vasco
AO VIVO: Assista a Vasco x Independiente Medellín com o Lance!TVHá 1 hora
Futebol Internacional
Rayan vira alvo do Real Madrid em meio à indefinição de renovação com Vini JrHá 1 hora
Mais LANCE!