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Alvo do Real Madrid, astro renova com City até 2031

Gvardiol amplia vínculo com os ingleses e reforça permanência no clube em meio ao interesse do gigante espanhol

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 19:31
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Pela Premier League, o Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 1 (Foto: Darren Staples / AFP)
Jogadores do Manchester City comemoram gol (Foto: Darren Staples / AFP)

O Manchester City anunciou nesta terça-feira (28) a renovação de contrato do zagueiro Joško Gvardiol até 2031. O novo acordo reforça a permanência do defensor croata de 24 anos no clube inglês e praticamente encerra as especulações sobre uma possível transferência para o Real Madrid, que monitorava a situação do jogador.

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Contratado junto ao RB Leipzig em 2023 por 90 milhões de euros (cerca de R$ 522 milhões), Gvardiol tornou-se uma das principais peças do sistema defensivo do City. Desde sua chegada, disputou 122 partidas, marcou 13 gols e distribuiu 10 assistências.

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'É o melhor clube do mundo'

Gvardiol também destacou o ambiente encontrado no Manchester City e agradeceu o apoio recebido da torcida desde sua chegada à Inglaterra.

— A torcida do City tem sido incrível comigo desde o primeiro dia, e o clube oferece absolutamente tudo aos jogadores. É o melhor clube do mundo para se estar.

O defensor acredita que a equipe seguirá brigando por títulos nas próximas temporadas e ressaltou a qualidade do elenco comandado pelo clube inglês.

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— Os jogadores que temos aqui são incríveis. Este é um elenco de nível mundial, jovem e cheio de potencial. Acredito de verdade que teremos muito sucesso nos próximos anos.

Josko Gvardiol renovou com o Manchester City até 2031
Josko Gvardiol renovou com o Manchester City até 2031 (Foto: X/@mancity)

Coleção de títulos pelo City

Desde que chegou ao Manchester City, Gvardiol conquistou seis títulos: a Premier League de 2023/24, a FA Cup e a Copa da Liga Inglesa de 2025/26, a Supercopa da Inglaterra de 2024, a Supercopa da UEFA de 2023 e o Mundial de Clubes de 2023.

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Com a renovação até 2031, o clube inglês reforça a intenção de manter uma de suas principais referências defensivas para os próximos anos e afasta, ao menos por enquanto, qualquer possibilidade de negociação com o Real Madrid.

Josko Gvardiol e Maghnes Akliouche disputam bola em Manchester City x Monaco (Photo by Frederic Dides / AFP)
Josko Gvardiol e Maghnes Akliouche disputam bola em Manchester City x Monaco (Foto: Frederic Dides / AFP)

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