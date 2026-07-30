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Arsenal confia em acordo por contratação de Bruno Guimarães

Gunners planejam nova proposta ao Newcastle

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 14:47
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Bruno Guimarães faz sinal positivo com o polegar durante vitória do Brasil contra a Escócia
Bruno Guimarães faz sinal positivo com o polegar durante vitória do Brasil contra a Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)

O Arsenal está confiante em um acordo com o Newcastle pela contratação do meia Bruno Guimarães para a próxima temporada. Segundo o jornalista Ben Jacobs, os Gunners irão fazer uma proposta de 75 milhões de libras (R$ 438 milhões) pelo brasileiro.

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O Arsenal já possui um acordo com Bruno Guimarães para a assinatura de contrato caso o Newcastle aceite a oferta que os Gunners devem enviar. O atleta é tratado como prioridade pelo técnico Mikel Arteta para fortalecer o elenco do atual campeão da Premier League.

Nas últimas semanas, o Newcastle tem feito jogo duro para vender Bruno Guimarães ao Arsenal, uma vez que o brasileiro é o capitão e um dos líderes do elenco. No entanto, o clube passa por uma reformulação e já se desfez de Sandro Tonali, que foi para o Tottenham, e decidiu demitir o técnico Eddie Howe.

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Caso consiga a transferência, Bruno Guimarães deve chegar ao Arsenal com muito prestígio e status de titular no time de Mikel Arteta. O atleta jogaria ao lado de Declan Rice e Odegaard/Eze no setor de meio de campo.

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Bruno Guimarães comemorando o gol marcado no duelo entre Newcastle e Tottenham (Foto: Paul Ellis/AFP)
Bruno Guimarães comemorando o gol marcado no duelo entre Newcastle e Tottenham (Foto: Paul Ellis/AFP)
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