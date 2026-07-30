Arsenal confia em acordo por contratação de Bruno Guimarães
Gunners planejam nova proposta ao Newcastle
O Arsenal está confiante em um acordo com o Newcastle pela contratação do meia Bruno Guimarães para a próxima temporada. Segundo o jornalista Ben Jacobs, os Gunners irão fazer uma proposta de 75 milhões de libras (R$ 438 milhões) pelo brasileiro.
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O Arsenal já possui um acordo com Bruno Guimarães para a assinatura de contrato caso o Newcastle aceite a oferta que os Gunners devem enviar. O atleta é tratado como prioridade pelo técnico Mikel Arteta para fortalecer o elenco do atual campeão da Premier League.
Nas últimas semanas, o Newcastle tem feito jogo duro para vender Bruno Guimarães ao Arsenal, uma vez que o brasileiro é o capitão e um dos líderes do elenco. No entanto, o clube passa por uma reformulação e já se desfez de Sandro Tonali, que foi para o Tottenham, e decidiu demitir o técnico Eddie Howe.
Caso consiga a transferência, Bruno Guimarães deve chegar ao Arsenal com muito prestígio e status de titular no time de Mikel Arteta. O atleta jogaria ao lado de Declan Rice e Odegaard/Eze no setor de meio de campo.
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