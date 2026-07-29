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Time de Filipe Luís teria recusado oferta do PSG por astro

Clube francês aumenta oferta por Maghnes Akliouche, mas Monaco mantém posição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 22:21
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Filipe Luis comanda treino do Monaco na pré-temporada
Filipe Luis comanda treino do Monaco na pré-temporada (Foto: Divulgação / AS Monaco)

O PSG recebeu uma resposta negativa do Monaco após apresentar uma nova proposta por Maghnes Akliouche, um dos destaques da equipe comandada por Filipe Luís. Segundo os jornais L'Équipe e Mundo Deportivo, o clube parisiense ofereceu 45 milhões de euros fixos, além de outros 5 milhões de euros em bônus, mas a investida foi recusada pelos monegascos.

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A oferta pode chegar a 50 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões na cotação atual), mas ainda ficou abaixo do valor considerado ideal pelo Monaco para liberar o atacante de 24 anos. As negociações, no entanto, seguem em andamento entre os clubes.

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PSG insiste na contratação

Esta foi a terceira proposta apresentada pelo PSG por Akliouche nesta janela de transferências. Apesar da nova negativa, a diretoria do campeão europeu mantém confiança em um desfecho positivo e pretende continuar negociando até o encerramento do mercado.

O clube francês busca reforçar o setor ofensivo e vê o jogador como uma das principais opções para a posição de ponta. A necessidade de contratar um atacante ganhou força em meio às indefinições envolvendo o futuro de alguns nomes do elenco.

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Maghnes Akliouche em ação pelo Monaco
Maghnes Akliouche em ação pelo Monaco (Foto: Reprodução/AS Monaco)

Monaco faz jogo duro

Do lado do Monaco, a postura segue a mesma desde o início das conversas. A diretoria considera Akliouche uma peça importante do projeto esportivo e não pretende negociá-lo por um valor inferior ao estipulado internamente.

O atacante, que tem contrato até 2028, já defendeu a seleção principal da França e integrou o elenco francês na última Copa do Mundo. O desempenho recente também despertou o interesse de outros clubes europeus, fator que fortalece a posição do Monaco nas negociações.

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