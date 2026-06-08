Mbappé, Messi ou outro: quem pode passar Klose e virar maior artilheiro das Copas?

O recorde de maior artilheiro da história das Copas do Mundo, que atualmente pertence ao alemão Miroslav Klose, com 16 gols, está seriamente ameaçado para a edição de 2026. Dois astros do futebol mundial, Lionel Messi e Kylian Mbappé, surgem como os principais candidatos a superar essa marca histórica.

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Atualmente, o argentino Lionel Messi é o terceiro colocado na lista geral de artilheiros, empatado com o francês Just Fontaine, somando 13 gols. Para alcançar Klose, Messi precisa balançar as redes ao menos mais três vezes para igualar; já para se isolar no topo, precisará de quatro gols na edição de 2026.

Lionel Messi em ação durante amistoso entre Argentina e Zâmbia em La Bombonera, Buenos Aires (Foto: Juan Mabromata / AFP)

O francês Kylian Mbappé aparece na quinta posição, empatado com Pelé, com 12 gols marcados. Embora precise de quatro gols para empatar com o recordista alemão, Mbappé tem a seu favor o fato de ser um dos atletas mais próximos do recorde ainda em atividade, além de já contar com duas finais de Copa e uma conquista no currículo. Em 2018, Mbappé marcou 4 gols, enquanto em 2022 foi o artilheiro, com 8 gols marcados. Ou seja, se repetir pelo menos a quantidade de tentos marcados da primeira participação, se tornará o maior artilheiro junto com Klose.

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Mbappé em derrota da França para a Costa do Marfim (Foto por FRANCK FIFE / AFP)

Além da dupla principal, outros jogadores consagrados ainda possuem chances matemáticas, embora mais distantes, de alcançar o topo da artilharia ainda nesta edição. Neymar, Harry Kane e Cristiano Ronaldo possuem, cada um, 8 gols em Copas. Para igualarem a marca de 16 gols de Miroslav Klose, esses atletas precisariam marcar oito vezes no torneio em 2026.

O histórico do recorde

Klose tem 16 gols na história da Copa do Mundo (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)

A marca de Klose foi estabelecida na Copa de 2014, realizada no Brasil, quando ele ultrapassou o brasileiro Ronaldo Fenômeno, que detinha o recorde anterior com 15 gols. Antes de Ronaldo, o posto de maior artilheiro pertenceu a nomes como Gerd Müller (14 gols), Just Fontaine (13 gols) e Ademir Menezes (9 gols). Agora, o mundo do futebol aguarda para ver se Messi ou Mbappé escreverão seus nomes como os novos detentores desse prestigiado recorde.

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