IberCup fecha edição no Brasil com recorde de participantes e mira estreia em Salvador Considerado um dos principais torneios de futebol de base do mundo, evento reúne clubes e jovens atletas de diferentes países

Considerado um dos principais torneios de futebol de base do mundo, a IberCup encerrou no último domingo (26) a temporada de julho no Brasil com as disputas realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Após promover duas edições consecutivas pelo terceiro ano seguido no país, a competição terá uma nova etapa em Salvador, marcada para acontecer entre os dias 2 e 7 de setembro.

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As etapas realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo reuniram mais de 400 equipes e cerca de 20 mil pessoas entre atletas, familiares e participantes. A edição de 2026 também marcou a primeira cerimônia oficial de abertura do torneio no Brasil, realizada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

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A organização avaliou positivamente o crescimento do evento no país e destacou a participação de clubes tradicionais do futebol brasileiro e de jovens atletas de diferentes regiões. Para Márcio Lima, CEO da IberCup no Brasil, o torneio tem como objetivo ir além da competição esportiva.

— Foram duas semanas muito intensas, com muita energia envolvida para entregar a melhor estrutura e organização aos jovens atletas, equipes e familiares tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Os números falam por si só e estamos muito orgulhosos de poder proporcionar essa oportunidade inesquecível a tantas crianças, seja a nível de competição, enfrentando clubes tradicionais do futebol brasileiro e olheiros das principais equipes, seja a nível de desenvolvimento pessoal, com muita troca de cultura e experiências — disse.

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A expansão para Salvador será a principal novidade do calendário da IberCup em 2026. A etapa na capital baiana tem previsão de receber 110 equipes de seis países diferentes, com aproximadamente 1.500 atletas participantes.

A competição também contará com a participação da Puma, que mantém o apoio ao torneio, e com uma parceria de cobertura com a Rede Bahia, afiliada da TV Globo, para transmissão dos jogos em plataformas digitais.

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— Estamos muito empolgados com o que vem pela frente em Salvador. Com trabalho sério, construímos nossa base e nos consolidamos como a principal competição de futebol infantil no Brasil. Expandir o nosso torneio para outra grande capital do país é um desafio que nos motiva muito e estamos preparados para proporcionar a melhor experiência possível para todos os envolvidos — finalizou Márcio Lima.

Sobre a IberCup

Criada em Portugal, a IberCup é um dos principais torneios internacionais de futebol de base e reúne equipes de diferentes países em competições voltadas às categorias infantis e juvenis. A estreia em Salvador amplia a presença do evento no Brasil, que desde 2024 passou a sediar duas etapas consecutivas durante o mês de julho.

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