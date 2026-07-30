Newcastle se despede de Eddie Howe e já tem substituto encaminhado, diz jornalista
Treinador deixará o clube após cinco anos no comando
O Newcastle está muito próximo de iniciar uma nova era no comando técnico. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, Eddie Howe deixará o clube com efeito imediato, encerrando uma passagem de cinco anos à frente dos Magpies. Paralelamente, o alemão Matthias Jaissle já tem um acordo verbal para assumir a equipe até junho de 2030.
De Nyland a Salah: 61 jogadores que estiveram na Copa do Mundo continuam sem clube
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
De acordo com Romano, as negociações pela saída de Howe já foram concluídas, enquanto o Newcastle avançou rapidamente para fechar com Jaissle, atual treinador do Al Ahli. O clube inglês já comunicou a equipe saudita sobre a negociação, e a assinatura do contrato é esperada para os próximos dias.
A mudança acontece após uma temporada decepcionante dos Magpies. Sob o comando de Eddie Howe, o Newcastle terminou a última edição da Premier League na 12ª colocação, ficando fora de qualquer competição europeia para 2026/27.
Eddie Howe deixa legado importante
Apesar da saída em baixa, Howe encerra sua passagem como um dos treinadores mais importantes da história recente do Newcastle. Contratado em 2021, ele foi responsável por recolocar o clube entre os protagonistas do futebol inglês.
Durante seu período no St. James' Park, conquistou a Copa da Liga Inglesa de 2024/25, encerrando um jejum de 70 anos sem títulos nacionais, além de levar a equipe a duas classificações para a Champions League.
Antes de chegar ao Newcastle, Howe construiu praticamente toda a carreira como treinador no Bournemouth, onde comandou o clube em duas passagens e conquistou o título da Championship na temporada 2014/15, garantindo o inédito acesso à Premier League.
Quem é Matthias Jaissle?
Aos 38 anos, Matthias Jaissle desponta como um dos treinadores mais promissores da nova geração europeia. O alemão ganhou destaque no Red Bull Salzburg, conquistando dois títulos do Campeonato Austríaco e uma Copa da Áustria.
Desde 2023 no Al Ahli, da Arábia Saudita, acumulou títulos importantes, incluindo a Liga dos Campeões da Ásia e a Supercopa Saudita. Agora, terá a missão de recolocar o Newcastle na disputa pelas primeiras posições da Premier League e devolver o clube às competições europeias.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Futebol Internacional
Bayern de Munique aplica 15 a 0 com dois gols de promessa brasileiraHá 22 minutos
Futebol Internacional
Conheça o clube que eliminou o 'pai' na disputa de pênaltisHá 34 minutos
Futebol Internacional
Braga x Železničar Pančevo na Conference League: onde assistir ao vivo e escalaçõesHá 52 minutos
Futebol Internacional
Rashford se despede do Barcelona após o fim do empréstimo: 'Experiência memorável'Há 1 hora
Fora de Campo
Companheira de Mbappé tomará medidas judiciais sobre boatos do relacionamentoHá 1 hora
Futebol Internacional
Benfica x St. Gallen na Liga Europa: onde assistir ao vivo e escalaçõesHá 1 hora
Mais LANCE!