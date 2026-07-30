'Rival' de Endrick se aproxima de saída do Real Madrid Argentino é alvo de clubes italianos para a próxima temporada

"Rival" de Endrick, Franco Mastantuono se aproxima de uma saída por empréstimo do Real Madrid na janela de transferências. Segundo o "Marca", a joia argentina é alvo de interesse de três clubes italianos: Fiorentina, Milan e Napoli.

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Dirigentes do Real Madrid e o entorno de Mastantuono se reuniram no início da semana e decidiram que o melhor caminho para o desenvolvimento do jovem de 18 anos seria uma saída por uma temporada. Nesse sentido, o clube espanhol fechou as portas para qualquer empréstimo que não fosse na Europa.

A Fiorentina já entrou em contato com o Real Madrid para uma consulta visando contar com Mastantuono na próxima temporada. Por outro lado, Milan e Napoli já demonstraram interesse no jogador no passado e podem voltar a figurar como concorrentes em meio a possibilidade de saída do atleta por empréstimo.

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O Real Madrid espera que Mastantuono vá para um clube em que tenha a confiança do treinador para jogar como um camisa 10, que é a posição em que melhor se ajusta com seu futebol. Com Xabi Alonso e Arbeloa, o argentino atuou mais deslocado pelo lado direito do campo e teve poucas chances como um meia.

Mastantuono vai bem em amistoso do Real Madrid

Embora esteja na rampa de saída, Mastantuono ainda pode ser aproveitado pelo Real Madrid em amistosos de pré-temporada. No entanto, o clube não quer expor o jogador a uma lesão caso vá emprestá-lo nas próximas semanas.

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O jogador possui um bom relacionamento com José Mourinho no início do trabalho do técnico português e se destacou em amistoso contra o Alcorcón e Leganés.

Mastantuono corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid ao lado de companheiros (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Saídas abrem caminho para Endrick

Com as saídas de Gonzalo García e Franco Mastantuono, Endrick ganha espaço para ser mais aproveitado pelo Real Madrid na próxima temporada. O brasileiro é bem avaliado após ter sido emprestado para o Lyon na segunda metade de 2025/2026 e ter sido um dos protagonistas do clube francês.

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No entanto, a expectativa é de que Endrick inicie a temporada como uma opção para José Mourinho por conta das presenças de Mbappé e Vini Jr no ataque, além de muitas opções mais consolidadas no setor de meio-campo.

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