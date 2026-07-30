Arsenal desiste de Vini Jr após Real Madrid acenar com renovação
Brasileiro deve renovar com o Real Madrid, encerrando sonho dos Gunners
O Arsenal desistiu de contratar Vini Jr após receber sinais de que o atacante brasileiro está próximo de renovar seu contrato com o Real Madrid. Segundo informações do jornal espanhol Marca, o camisa 7 pretende permanecer no clube merengue, com quem possui vínculo até junho de 2027.
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O clube inglês monitorava a situação do brasileiro por meses e estudava realizar um investimento histórico para tirá-lo da Espanha. A demora nas negociações pela renovação aumentou o otimismo dos Gunners, que chegaram a cogitar transformar Vinicius Júnior no jogador mais bem pago da história do Arsenal.
A decisão do Arsenal de desistir de Vini Jr ocorre após uma mudança significativa nas conversas entre o jogador e o Real Madrid. A diretoria espanhola demonstra confiança em um acordo para ampliar o contrato do atacante e não cogita negociá-lo nesta janela de transferências.
Com isso, o clube londrino trabalha internamente com a permanência do brasileiro no Santiago Bernabéu e direciona seus esforços para outras opções no mercado.
Permanência de Vini Jr é prioridade no Real Madrid
A continuidade do atacante também é tratada como prioridade pelo técnico José Mourinho. O treinador português considera Vini Jr uma das principais peças do projeto esportivo do Real Madrid e deixou claro à diretoria que não deseja perder o brasileiro para o Arsenal.
Nos últimos meses, as negociações entre o clube espanhol e os representantes do camisa 7 ficaram travadas por divergências financeiras. A proximidade do último ano de contrato aumentava a pressão sobre o Real Madrid, já que, sem renovação, o jogador poderia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro de 2027.
Agora, com o avanço nas tratativas, o cenário mudou completamente. O Arsenal desiste de Vini Jr, enquanto o Real Madrid se aproxima de garantir a permanência de um de seus principais jogadores para as próximas temporadas.
Vini Jr fica e Endrick sai?
Enquanto o Arsenal desiste de Vini Jr e o Real Madrid encaminha a renovação do contrato do camisa 7, outro brasileiro vive cenário diferente no clube espanhol. Segundo o jornal Marca, o futuro de Endrick voltou a ser colocado em dúvida e o atacante pode deixar os merengues ainda nesta janela de transferências.
A diretoria do Real Madrid trabalha para reduzir o elenco antes de concluir novas contratações. A estratégia passa por negociações em diferentes setores da equipe, com o objetivo de abrir espaço no grupo e manter o equilíbrio financeiro.
No ataque, a situação de Endrick mudou durante a pré-temporada. O jovem Gonzalo García, que inicialmente era apontado como um dos candidatos a deixar o clube, convenceu o técnico José Mourinho com boas atuações e passou a ser visto como alternativa importante por oferecer características diferentes das dos demais atacantes do elenco.
Com isso, um empréstimo de Endrick voltou a ser discutido internamente. A avaliação é de que uma transferência temporária pode garantir mais minutos ao brasileiro e acelerar seu desenvolvimento. De acordo com o Marca, caso o cenário não mude nas próximas semanas, a possibilidade de saída ganhará ainda mais força.
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