logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Arsenal desiste de Vini Jr após Real Madrid acenar com renovação

Brasileiro deve renovar com o Real Madrid, encerrando sonho dos Gunners

PorVinicius ValeSão Paulo (SP)
30/07/2026 08:11
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr. sauda a torcida do Real Madrid no Santiago Bernabéu
Sonho do Arsenal, Vini Jr. deve seguir no Real Madrid e ter seu contrato renovado. (Foto de Guillermo Martinez/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
Ver Resumo da matéria por IA
Arsenal desiste de Vinicius Júnior após sinal de renovação com o Real Madrid.
Real Madrid confia em ampliar contrato do atacante até 2027.
Arsenal muda foco para outras opções no mercado de transferências.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Arsenal desistiu de contratar Vini Jr após receber sinais de que o atacante brasileiro está próximo de renovar seu contrato com o Real Madrid. Segundo informações do jornal espanhol Marca, o camisa 7 pretende permanecer no clube merengue, com quem possui vínculo até junho de 2027.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O clube inglês monitorava a situação do brasileiro por meses e estudava realizar um investimento histórico para tirá-lo da Espanha. A demora nas negociações pela renovação aumentou o otimismo dos Gunners, que chegaram a cogitar transformar Vinicius Júnior no jogador mais bem pago da história do Arsenal.

continua após a publicidade

A decisão do Arsenal de desistir de Vini Jr ocorre após uma mudança significativa nas conversas entre o jogador e o Real Madrid. A diretoria espanhola demonstra confiança em um acordo para ampliar o contrato do atacante e não cogita negociá-lo nesta janela de transferências.

Com isso, o clube londrino trabalha internamente com a permanência do brasileiro no Santiago Bernabéu e direciona seus esforços para outras opções no mercado.

continua após a publicidade

Permanência de Vini Jr é prioridade no Real Madrid

A continuidade do atacante também é tratada como prioridade pelo técnico José Mourinho. O treinador português considera Vini Jr uma das principais peças do projeto esportivo do Real Madrid e deixou claro à diretoria que não deseja perder o brasileiro para o Arsenal.

Nos últimos meses, as negociações entre o clube espanhol e os representantes do camisa 7 ficaram travadas por divergências financeiras. A proximidade do último ano de contrato aumentava a pressão sobre o Real Madrid, já que, sem renovação, o jogador poderia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro de 2027.

continua após a publicidade

Agora, com o avanço nas tratativas, o cenário mudou completamente. O Arsenal desiste de Vini Jr, enquanto o Real Madrid se aproxima de garantir a permanência de um de seus principais jogadores para as próximas temporadas.

Vini Jr fica e Endrick sai?

Enquanto o Arsenal desiste de Vini Jr e o Real Madrid encaminha a renovação do contrato do camisa 7, outro brasileiro vive cenário diferente no clube espanhol. Segundo o jornal Marca, o futuro de Endrick voltou a ser colocado em dúvida e o atacante pode deixar os merengues ainda nesta janela de transferências.

continua após a publicidade

A diretoria do Real Madrid trabalha para reduzir o elenco antes de concluir novas contratações. A estratégia passa por negociações em diferentes setores da equipe, com o objetivo de abrir espaço no grupo e manter o equilíbrio financeiro.

Endrick em frente as taças de Champions League, durante sua apresentação no Real Madrid
Endrick em sua apresentação no Real Madrid em 2024. (Foto: Adenilson Robert Miguel/Agência F8/Folhapress)

No ataque, a situação de Endrick mudou durante a pré-temporada. O jovem Gonzalo García, que inicialmente era apontado como um dos candidatos a deixar o clube, convenceu o técnico José Mourinho com boas atuações e passou a ser visto como alternativa importante por oferecer características diferentes das dos demais atacantes do elenco.

continua após a publicidade

Com isso, um empréstimo de Endrick voltou a ser discutido internamente. A avaliação é de que uma transferência temporária pode garantir mais minutos ao brasileiro e acelerar seu desenvolvimento. De acordo com o Marca, caso o cenário não mude nas próximas semanas, a possibilidade de saída ganhará ainda mais força.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Corinthians venceu por 2 a 0 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (30/07/2026)

Há 2 horas
Portugal x Suíça - Gonçalo Ramos Portugal -

Futebol Internacional

Quando começa o Campeonato Italiano? Data de início da temporada 2026/27

Há 8 horas
Filipe Luis comanda treino do Monaco na pré-temporada

Futebol Internacional

Time de Filipe Luís teria recusado oferta do PSG por astro

Há 9 horas
Pela Premier League, o Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 1 (Foto: Darren Staples / AFP)

Futebol Internacional

Alvo do Real Madrid, astro renova com City até 2031

Há 12 horas
Liverpool x Wrexham - Amistoso

Onde Assistir

Liverpool x Wrexham: onde assistir amistoso internacional

Há 12 horas
Arte de onde assistir com escudo do CIenciano e Lanús

Onde Assistir

Cienciano x Lanús: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Há 13 horas
Mais LANCE!
Arte de onde assistir com escudo do RB Bragantino e Sporting Cristal

RB Bragantino x Sporting Cristal: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Gabriel Pec deitado no chão após entrada forte

Punição a Victor Gabriel chama atenção na Espanha: 'Mudar o futebol'

Vasco x Independiente Medellín - Sul-Americana - Lance!TV

AO VIVO: Assista a Vasco x Independiente Medellín com o Lance!TV

Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia

Rayan vira alvo do Real Madrid em meio à indefinição de renovação com Vini Jr

Deossa em ação pelo Real Bétis

Torcida do Vasco reage a Deossa em Real Bétis x Lyon: 'Não acredito'

Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

Com o fim da Era Neymar, quem será o novo camisa 10 da Seleção Brasileira?

Leandro Paredes agride Gavi durante confusão que sucedeu final da Copa do Mundo

Fifa abre processo contra jogadores e federação da Argentina por polêmicas na Copa

Lionel Messi com o troféu da MLS em mãos ao lado de Beckham e outros dois dirigentes

Janela de transferências da MLS: quando fecha o mercado americano?

Um dos destaques do Bournemouth na temporada, Kroupi chegou ao 11º gol na Premier League na partida contra o Leeds United

Alvo do Barcelona deve ficar fora de ação por cerca de 4 meses

Nelson Deossa posa para foto em apresentação no Real Betis

Betis x Lyon: alvo do Vasco marca em amistoso; veja

Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League

Liverpool define Rayan como plano B em negociação por Barcola, diz rádio

Elenco do PSG perfilado antes do jogo contra o Paris FC, pela Ligue 1

Quando volta o Campeonato Francês? Veja a data de início da Ligue 1 26/27

Barcola em ação na partida entre França e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo

Liverpool avança por Barcola e vê acerto com PSG mais próximo