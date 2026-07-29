Quando começa o Campeonato Italiano? Data de início da temporada 2026/27
Saiba quando competição deve iniciar para a temporada de 2026/2027
O Campeonato Italiano deve ser iniciado na temporada 2026/2027 no final de agosto, prometendo mais uma disputa acirrada pelo Scudetto. A Serie A confirmou que os jogos da primeira rodada da elite do futebol da Itália acontecerão no fim de semana entre 22 e 23 de agosto. A competição deve acontecer até o dia 30 de maio de 2027, encerrando uma semana mais tarde do que o cronograma habitual.
A definição do caminho dos clubes italianos aconteceu no dia 5 de junho, quando o calendário oficial de jogos foi revelado em um evento no Teatro Regio, em Parma. A atual campeã Inter de Milão inicia a temporada buscando manter sua hegemonia, enquanto gigantes como Juventus, Milan, Napoli e Roma tentarão brigar pelo topo da tabela.
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Entenda o cronograma do campeonato italiano 2026/2027
O cronograma da temporada 2026/2027 contará com duas rodadas no meio da semana, agendadas para os dias 28 de outubro de 2026 e 6 de janeiro de 2027. Os atletas também terão a tradicional pausa de Natal, que ocorrerá no fim de semana de 26 e 27 de dezembro de 2026.
Em relação às datas FIFA, houve uma alteração importante no planejamento para este ciclo: as janelas de compromissos internacionais de setembro e outubro foram unificadas. Com isso, a liga nacional terá uma parada maior em dois finais de semana consecutivos, nos dias 27 de setembro e 4 de outubro de 2026. As demais paradas para as seleções estão confirmadas para os dias 15 de novembro de 2026 e 28 de março de 2027.
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Equipes na Europa e regras de agendamento
A temporada será especial para o futebol italiano no cenário continental, com sete clubes distribuídos nas competições da UEFA. Na Champions League, a Itália será representada por Inter, Napoli, Roma e a surpresa Como. Já a Europa League terá a presença de Milan e Juventus, enquanto a Atalanta disputará a Conference League.
Para garantir o equilíbrio e a organização do torneio, a Lega Serie A aplicará o sistema de tabela assimétrica, no qual a ordem dos confrontos do primeiro turno é diferente da sequência do returno. Outros critérios de segurança e logística foram estabelecidos:
- Derbies: Os clássicos regionais não podem ser agendados para a primeira ou última rodada, nem para as datas de meio de semana.
- Alternância de mando: clubes que compartilham a mesma cidade ou estádio, como Inter e Milan, Lazio e Roma, e Juventus e Torino, nunca jogarão em casa na mesma rodada.
- Intervalo de jogos: deve haver um espaço mínimo de oito rodadas para que um confronto entre os mesmos adversários se repita.
- Conflitos europeus: equipes que disputam a Champions League não enfrentarão adversários da Europa League ou Conference League em rodadas que fiquem entre datas de competições continentais.
Além da Série A, as atenções se voltam para a Copa da Itália, que terá suas fases preliminares iniciando em 9 de agosto de 2026, com a grande decisão marcada para o dia 19 de maio de 2027.
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