logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Quando começa o Campeonato Italiano? Data de início da temporada 2026/27

Saiba quando competição deve iniciar para a temporada de 2026/2027

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 23:26
Favorite o Lance! no Google
Portugal x Suíça - Gonçalo Ramos Portugal -
Gonçalo Ramos, novo reforço do Milan para a próxima temporada (Foto: EFE/EPA/Rolex dela Pena)

O Campeonato Italiano deve ser iniciado na temporada 2026/2027 no final de agosto, prometendo mais uma disputa acirrada pelo Scudetto. A Serie A confirmou que os jogos da primeira rodada da elite do futebol da Itália acontecerão no fim de semana entre 22 e 23 de agosto. A competição deve acontecer até o dia 30 de maio de 2027, encerrando uma semana mais tarde do que o cronograma habitual.

A definição do caminho dos clubes italianos aconteceu no dia 5 de junho, quando o calendário oficial de jogos foi revelado em um evento no Teatro Regio, em Parma. A atual campeã Inter de Milão inicia a temporada buscando manter sua hegemonia, enquanto gigantes como Juventus, Milan, Napoli e Roma tentarão brigar pelo topo da tabela.

continua após a publicidade

➡️ Rayan vira alvo do Real Madrid em meio à indefinição de renovação com Vini Jr

Entenda o cronograma do campeonato italiano 2026/2027

Thuram comemora gol da Inter de Milão sobre o Parma, pelo Campeonato Italiano
Thuram comemora gol da Inter de Milão sobre o Parma, pelo Campeonato Italiano (Foto: Marco Bertorello/AFP)

O cronograma da temporada 2026/2027 contará com duas rodadas no meio da semana, agendadas para os dias 28 de outubro de 2026 e 6 de janeiro de 2027. Os atletas também terão a tradicional pausa de Natal, que ocorrerá no fim de semana de 26 e 27 de dezembro de 2026.

Em relação às datas FIFA, houve uma alteração importante no planejamento para este ciclo: as janelas de compromissos internacionais de setembro e outubro foram unificadas. Com isso, a liga nacional terá uma parada maior em dois finais de semana consecutivos, nos dias 27 de setembro e 4 de outubro de 2026. As demais paradas para as seleções estão confirmadas para os dias 15 de novembro de 2026 e 28 de março de 2027.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Equipes na Europa e regras de agendamento

A temporada será especial para o futebol italiano no cenário continental, com sete clubes distribuídos nas competições da UEFA. Na Champions League, a Itália será representada por Inter, Napoli, Roma e a surpresa Como. Já a Europa League terá a presença de Milan e Juventus, enquanto a Atalanta disputará a Conference League.

continua após a publicidade

Para garantir o equilíbrio e a organização do torneio, a Lega Serie A aplicará o sistema de tabela assimétrica, no qual a ordem dos confrontos do primeiro turno é diferente da sequência do returno. Outros critérios de segurança e logística foram estabelecidos:

  • Derbies: Os clássicos regionais não podem ser agendados para a primeira ou última rodada, nem para as datas de meio de semana.
  • Alternância de mando: clubes que compartilham a mesma cidade ou estádio, como Inter e Milan, Lazio e Roma, e Juventus e Torino, nunca jogarão em casa na mesma rodada.
  • Intervalo de jogos: deve haver um espaço mínimo de oito rodadas para que um confronto entre os mesmos adversários se repita.
  • Conflitos europeus: equipes que disputam a Champions League não enfrentarão adversários da Europa League ou Conference League em rodadas que fiquem entre datas de competições continentais.

Além da Série A, as atenções se voltam para a Copa da Itália, que terá suas fases preliminares iniciando em 9 de agosto de 2026, com a grande decisão marcada para o dia 19 de maio de 2027.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Filipe Luis comanda treino do Monaco na pré-temporada

Futebol Internacional

Time de Filipe Luís teria recusado oferta do PSG por astro

Há 1 hora
Pela Premier League, o Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 1 (Foto: Darren Staples / AFP)

Futebol Internacional

Alvo do Real Madrid, astro renova com City até 2031

Há 4 horas
Liverpool x Wrexham - Amistoso

Onde Assistir

Liverpool x Wrexham: onde assistir amistoso internacional

Há 4 horas
Arte de onde assistir com escudo do CIenciano e Lanús

Onde Assistir

Cienciano x Lanús: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Há 4 horas
Arte de onde assistir com escudo do RB Bragantino e Sporting Cristal

Onde Assistir

RB Bragantino x Sporting Cristal: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Há 4 horas
Gabriel Pec deitado no chão após entrada forte

Futebol Internacional

Punição a Victor Gabriel chama atenção na Espanha: 'Mudar o futebol'

Há 5 horas
Mais LANCE!
Vasco x Independiente Medellín - Sul-Americana - Lance!TV

AO VIVO: Assista a Vasco x Independiente Medellín com o Lance!TV

Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia

Rayan vira alvo do Real Madrid em meio à indefinição de renovação com Vini Jr

Deossa em ação pelo Real Bétis

Torcida do Vasco reage a Deossa em Real Bétis x Lyon: 'Não acredito'

Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

Com o fim da Era Neymar, quem será o novo camisa 10 da Seleção Brasileira?

Leandro Paredes agride Gavi durante confusão que sucedeu final da Copa do Mundo

Fifa abre processo contra jogadores e federação da Argentina por polêmicas na Copa

Lionel Messi com o troféu da MLS em mãos ao lado de Beckham e outros dois dirigentes

Janela de transferências da MLS: quando fecha o mercado americano?

Um dos destaques do Bournemouth na temporada, Kroupi chegou ao 11º gol na Premier League na partida contra o Leeds United

Alvo do Barcelona deve ficar fora de ação por cerca de 4 meses

Nelson Deossa posa para foto em apresentação no Real Betis

Betis x Lyon: alvo do Vasco marca em amistoso; veja

Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League

Liverpool define Rayan como plano B em negociação por Barcola, diz rádio

Elenco do PSG perfilado antes do jogo contra o Paris FC, pela Ligue 1

Quando volta o Campeonato Francês? Veja a data de início da Ligue 1 26/27

Barcola em ação na partida entre França e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo

Liverpool avança por Barcola e vê acerto com PSG mais próximo

FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID

De Vini Jr a Moscardo: cinco brasileiros para ficar de olho em La Liga

Elenco do Liverpool em foto oficial (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Futebol inglês troca jogadores por disputa bilionária entre investidores