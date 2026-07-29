Quando começa o Campeonato Italiano? Data de início da temporada 2026/27 Saiba quando competição deve iniciar para a temporada de 2026/2027

O Campeonato Italiano deve ser iniciado na temporada 2026/2027 no final de agosto, prometendo mais uma disputa acirrada pelo Scudetto. A Serie A confirmou que os jogos da primeira rodada da elite do futebol da Itália acontecerão no fim de semana entre 22 e 23 de agosto. A competição deve acontecer até o dia 30 de maio de 2027, encerrando uma semana mais tarde do que o cronograma habitual.

A definição do caminho dos clubes italianos aconteceu no dia 5 de junho, quando o calendário oficial de jogos foi revelado em um evento no Teatro Regio, em Parma. A atual campeã Inter de Milão inicia a temporada buscando manter sua hegemonia, enquanto gigantes como Juventus, Milan, Napoli e Roma tentarão brigar pelo topo da tabela.

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Entenda o cronograma do campeonato italiano 2026/2027

Thuram comemora gol da Inter de Milão sobre o Parma, pelo Campeonato Italiano (Foto: Marco Bertorello/AFP)

O cronograma da temporada 2026/2027 contará com duas rodadas no meio da semana, agendadas para os dias 28 de outubro de 2026 e 6 de janeiro de 2027. Os atletas também terão a tradicional pausa de Natal, que ocorrerá no fim de semana de 26 e 27 de dezembro de 2026.

Em relação às datas FIFA, houve uma alteração importante no planejamento para este ciclo: as janelas de compromissos internacionais de setembro e outubro foram unificadas. Com isso, a liga nacional terá uma parada maior em dois finais de semana consecutivos, nos dias 27 de setembro e 4 de outubro de 2026. As demais paradas para as seleções estão confirmadas para os dias 15 de novembro de 2026 e 28 de março de 2027.

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Equipes na Europa e regras de agendamento

A temporada será especial para o futebol italiano no cenário continental, com sete clubes distribuídos nas competições da UEFA. Na Champions League, a Itália será representada por Inter, Napoli, Roma e a surpresa Como. Já a Europa League terá a presença de Milan e Juventus, enquanto a Atalanta disputará a Conference League.

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Para garantir o equilíbrio e a organização do torneio, a Lega Serie A aplicará o sistema de tabela assimétrica, no qual a ordem dos confrontos do primeiro turno é diferente da sequência do returno. Outros critérios de segurança e logística foram estabelecidos:

Derbies: Os clássicos regionais não podem ser agendados para a primeira ou última rodada, nem para as datas de meio de semana.

Os clássicos regionais não podem ser agendados para a primeira ou última rodada, nem para as datas de meio de semana. Alternância de mando: clubes que compartilham a mesma cidade ou estádio, como Inter e Milan , Lazio e Roma , e Juventus e Torino , nunca jogarão em casa na mesma rodada.

clubes que compartilham a mesma cidade ou estádio, como , , e , nunca jogarão em casa na mesma rodada. Intervalo de jogos: deve haver um espaço mínimo de oito rodadas para que um confronto entre os mesmos adversários se repita.

deve haver um espaço mínimo de oito rodadas para que um confronto entre os mesmos adversários se repita. Conflitos europeus: equipes que disputam a Champions League não enfrentarão adversários da Europa League ou Conference League em rodadas que fiquem entre datas de competições continentais.

Além da Série A, as atenções se voltam para a Copa da Itália, que terá suas fases preliminares iniciando em 9 de agosto de 2026, com a grande decisão marcada para o dia 19 de maio de 2027.

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