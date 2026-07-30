logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Clube da Premier League encaminha contratação de dupla do Real Madrid, diz jornal

Gonzalo García está acertado com o Fulham, e o meia Palacios também deve reforçar o clube inglês

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 09:05
Favorite o Lance! no Google
Gonzalo García - Real Madrid x Juventus
Gonzalo García comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP)

Em uma investida ambiciosa no mercado espanhol, o Fulham selou a contratação do centroavante Gonzalo García e encaminhou a chegada do meio-campista César Palacios, ambos revelados pelo Real Madrid. O clube inglês desembolsará um total de 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) para tirar as duas promessas do Santiago Bernabéu. A transação pelo atacante está selada em 40 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos, enquanto o acordo pelo meia está na fase de ajustes finais. As informações foram divulgadas pelo diário espanhol Marca.

Com três gols de Gonzalo García, o Real Madrid venceu o Betis por 5 a 1, em La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Com três gols de Gonzalo García, o Real Madrid venceu o Betis por 5 a 1, em La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

A transação atende a um pedido do técnico Álvaro Arbeloa. O ex-treinador merengue e atual comandante da equipe londrina buscou no antigo clube os reforços necessários para encorpar o elenco na disputa da Premier League. Arbeloa conhece de perto o potencial da dupla, com quem trabalhou nas categorias de base em Madri.

continua após a publicidade

Para Gonzalo García, de 22 anos, a mudança para a Inglaterra representa a busca por protagonismo. Embora o técnico José Mourinho apreciasse o estilo do centroavante — visto como uma alternativa física e de características distintas em relação a Kylian Mbappé —, a concorrência interna sufocou suas perspectivas.

Receio por falta de espaço na Espanha

A chegada de Yan Diomandé, o regresso de Endrick após empréstimo ao futebol francês e a recuperação de Rodrygo, somados ao peso de titulares absolutos como Vinícius Júnior, Mbappé e Jude Bellingham, deixavam pouco espaço para o jovem atacante. Diante desse cenário de abundância ofensiva, a vontade do atleta em buscar novos ares prevaleceu.

continua após a publicidade

A joia de Álvaro Arbeloa

César Palacios, de 21 anos, buscava uma mudança de ares após se destacar pelo Real Madrid Castilla. O meio-campista vinha de uma temporada brilhante na divisão de acesso espanhola, na qual somou 16 gols e cinco assistências — marca que o colocou como o segundo maior artilheiro do Grupo 1 da Primera RFEF. Apesar de ter recebido outras propostas, o meia priorizou o reencontro com Arbeloa e a oportunidade de atuar na liga mais concorrida do planeta.

César Palacios na sua volta para os gramados (Foto: Divulgação/Instagram)
César Palacios atuando pelo Real Madrid Castilla (Foto: Divulgação/Instagram)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Vini Jr. sauda a torcida do Real Madrid no Santiago Bernabéu

Futebol Internacional

Arsenal desiste de Vini Jr após Real Madrid acenar com renovação

Há 54 minutos
Corinthians venceu por 2 a 0 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (30/07/2026)

Há 3 horas
Portugal x Suíça - Gonçalo Ramos Portugal -

Futebol Internacional

Quando começa o Campeonato Italiano? Data de início da temporada 2026/27

Há 9 horas
Filipe Luis comanda treino do Monaco na pré-temporada

Futebol Internacional

Time de Filipe Luís teria recusado oferta do PSG por astro

Há 10 horas
Pela Premier League, o Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 1 (Foto: Darren Staples / AFP)

Futebol Internacional

Alvo do Real Madrid, astro renova com City até 2031

Há 13 horas
Liverpool x Wrexham - Amistoso

Onde Assistir

Liverpool x Wrexham: onde assistir amistoso internacional

Há 13 horas
Mais LANCE!
Arte de onde assistir com escudo do CIenciano e Lanús

Cienciano x Lanús: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Arte de onde assistir com escudo do RB Bragantino e Sporting Cristal

RB Bragantino x Sporting Cristal: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Gabriel Pec deitado no chão após entrada forte

Punição a Victor Gabriel chama atenção na Espanha: 'Mudar o futebol'

Vasco x Independiente Medellín - Sul-Americana - Lance!TV

AO VIVO: Assista a Vasco x Independiente Medellín com o Lance!TV

Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia

Rayan vira alvo do Real Madrid em meio à indefinição de renovação com Vini Jr

Deossa em ação pelo Real Bétis

Torcida do Vasco reage a Deossa em Real Bétis x Lyon: 'Não acredito'

Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

Com o fim da Era Neymar, quem será o novo camisa 10 da Seleção Brasileira?

Leandro Paredes agride Gavi durante confusão que sucedeu final da Copa do Mundo

Fifa abre processo contra jogadores e federação da Argentina por polêmicas na Copa

Lionel Messi com o troféu da MLS em mãos ao lado de Beckham e outros dois dirigentes

Janela de transferências da MLS: quando fecha o mercado americano?

Um dos destaques do Bournemouth na temporada, Kroupi chegou ao 11º gol na Premier League na partida contra o Leeds United

Alvo do Barcelona deve ficar fora de ação por cerca de 4 meses

Nelson Deossa posa para foto em apresentação no Real Betis

Betis x Lyon: alvo do Vasco marca em amistoso; veja

Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League

Liverpool define Rayan como plano B em negociação por Barcola, diz rádio

Elenco do PSG perfilado antes do jogo contra o Paris FC, pela Ligue 1

Quando volta o Campeonato Francês? Veja a data de início da Ligue 1 26/27