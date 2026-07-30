Clube da Premier League encaminha contratação de dupla do Real Madrid, diz jornal
Gonzalo García está acertado com o Fulham, e o meia Palacios também deve reforçar o clube inglês
Em uma investida ambiciosa no mercado espanhol, o Fulham selou a contratação do centroavante Gonzalo García e encaminhou a chegada do meio-campista César Palacios, ambos revelados pelo Real Madrid. O clube inglês desembolsará um total de 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) para tirar as duas promessas do Santiago Bernabéu. A transação pelo atacante está selada em 40 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos, enquanto o acordo pelo meia está na fase de ajustes finais. As informações foram divulgadas pelo diário espanhol Marca.
Internacional anuncia Renata Armiliato como nova gerente de futebol feminino
A transação atende a um pedido do técnico Álvaro Arbeloa. O ex-treinador merengue e atual comandante da equipe londrina buscou no antigo clube os reforços necessários para encorpar o elenco na disputa da Premier League. Arbeloa conhece de perto o potencial da dupla, com quem trabalhou nas categorias de base em Madri.
Para Gonzalo García, de 22 anos, a mudança para a Inglaterra representa a busca por protagonismo. Embora o técnico José Mourinho apreciasse o estilo do centroavante — visto como uma alternativa física e de características distintas em relação a Kylian Mbappé —, a concorrência interna sufocou suas perspectivas.
Receio por falta de espaço na Espanha
A chegada de Yan Diomandé, o regresso de Endrick após empréstimo ao futebol francês e a recuperação de Rodrygo, somados ao peso de titulares absolutos como Vinícius Júnior, Mbappé e Jude Bellingham, deixavam pouco espaço para o jovem atacante. Diante desse cenário de abundância ofensiva, a vontade do atleta em buscar novos ares prevaleceu.
A joia de Álvaro Arbeloa
Já César Palacios, de 21 anos, buscava uma mudança de ares após se destacar pelo Real Madrid Castilla. O meio-campista vinha de uma temporada brilhante na divisão de acesso espanhola, na qual somou 16 gols e cinco assistências — marca que o colocou como o segundo maior artilheiro do Grupo 1 da Primera RFEF. Apesar de ter recebido outras propostas, o meia priorizou o reencontro com Arbeloa e a oportunidade de atuar na liga mais concorrida do planeta.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Arsenal desiste de Vini Jr após Real Madrid acenar com renovaçãoHá 54 minutos
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (30/07/2026)Há 3 horas
Futebol Internacional
Quando começa o Campeonato Italiano? Data de início da temporada 2026/27Há 9 horas
Futebol Internacional
Time de Filipe Luís teria recusado oferta do PSG por astroHá 10 horas
Futebol Internacional
Alvo do Real Madrid, astro renova com City até 2031Há 13 horas
Onde Assistir
Liverpool x Wrexham: onde assistir amistoso internacionalHá 13 horas
Mais LANCE!