Clube da Premier League encaminha contratação de dupla do Real Madrid, diz jornal Gonzalo García está acertado com o Fulham, e o meia Palacios também deve reforçar o clube inglês

Em uma investida ambiciosa no mercado espanhol, o Fulham selou a contratação do centroavante Gonzalo García e encaminhou a chegada do meio-campista César Palacios, ambos revelados pelo Real Madrid. O clube inglês desembolsará um total de 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) para tirar as duas promessas do Santiago Bernabéu. A transação pelo atacante está selada em 40 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos, enquanto o acordo pelo meia está na fase de ajustes finais. As informações foram divulgadas pelo diário espanhol Marca.

Com três gols de Gonzalo García, o Real Madrid venceu o Betis por 5 a 1, em La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

A transação atende a um pedido do técnico Álvaro Arbeloa. O ex-treinador merengue e atual comandante da equipe londrina buscou no antigo clube os reforços necessários para encorpar o elenco na disputa da Premier League. Arbeloa conhece de perto o potencial da dupla, com quem trabalhou nas categorias de base em Madri.

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Para Gonzalo García, de 22 anos, a mudança para a Inglaterra representa a busca por protagonismo. Embora o técnico José Mourinho apreciasse o estilo do centroavante — visto como uma alternativa física e de características distintas em relação a Kylian Mbappé —, a concorrência interna sufocou suas perspectivas.

Receio por falta de espaço na Espanha

A chegada de Yan Diomandé, o regresso de Endrick após empréstimo ao futebol francês e a recuperação de Rodrygo, somados ao peso de titulares absolutos como Vinícius Júnior, Mbappé e Jude Bellingham, deixavam pouco espaço para o jovem atacante. Diante desse cenário de abundância ofensiva, a vontade do atleta em buscar novos ares prevaleceu.

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A joia de Álvaro Arbeloa

Já César Palacios, de 21 anos, buscava uma mudança de ares após se destacar pelo Real Madrid Castilla. O meio-campista vinha de uma temporada brilhante na divisão de acesso espanhola, na qual somou 16 gols e cinco assistências — marca que o colocou como o segundo maior artilheiro do Grupo 1 da Primera RFEF. Apesar de ter recebido outras propostas, o meia priorizou o reencontro com Arbeloa e a oportunidade de atuar na liga mais concorrida do planeta.

César Palacios atuando pelo Real Madrid Castilla (Foto: Divulgação/Instagram)

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