Rashford se despede do Barcelona após o fim do empréstimo: 'Experiência memorável'
Fora do Old Trafford desde 2024, Rashford voltará a defender o Manchester United
Após uma temporada no Barcelona, Marcus Rashford encerrou oficialmente sua passagem pelo futebol espanhol. O atacante de 28 anos usou as redes sociais para se despedir do clube catalão e demonstrar gratidão pelo período em que vestiu a camisa do Barça.
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Emprestado pelo Manchester United, o atleta somou 14 gols e 12 assistências em 49 partidas na Espanha, números que ajudaram nas conquistas dos títulos de La Liga e da Supercopa da Espanha. Com o fim do vínculo, o inglês retorna à sua terra natal, mas fez questão de registrar seu apreço pela jornada no Camp Nou antes da viagem de volta:
— Sou muito grato a todos no clube por terem tornado o tempo que passei aqui numa experiência tão positiva e memorável. Desfrutei de cada momento e levo muitas memórias especiais comigo. Desejo ao clube e a todos os seus torcedores a melhor das sortes e todo o sucesso na temporada que aí vem. 'Visca el Barça" — declarou Rashford.
A diretoria do Barcelona descartou a permanência de Rashford após fechar a contratação de Anthony Gordon junto ao Newcastle — transação avaliada em cerca de 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 470 milhões), incluídas as metas variáveis. Como atuam na mesma faixa do campo, a chegada do reforço sepultou a intenção de exercer a cláusula de compra fixada em 30 milhões de euros pelo ex-camisa 14.
Esta foi a segunda experiência do ponta fora de Old Trafford sob a forma de empréstimo. Antes de desembarcar em solo espanhol, o atleta teve uma passagem veloz pelo Aston Villa na segunda metade da temporada 2024/25, no período em que o Manchester United estava sob o comando do técnico Rúben Amorim — atual treinador do Milan.
Retorno à Premier League
Afastado do elenco dos Red Devils desde dezembro de 2024, Rashford inicia um novo capítulo em sua história no clube formador. Agora sob as ordens de Michael Carrick, o atacante busca dar a volta por cima e reescrever sua trajetória de altos e baixos no futebol inglês.
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