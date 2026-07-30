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Rashford se despede do Barcelona após o fim do empréstimo: 'Experiência memorável'

Fora do Old Trafford desde 2024, Rashford voltará a defender o Manchester United

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 15:02
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Rashford em ação contra o Newcastle, pela Champions League (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Rashford em ação contra o Newcastle, pela Champions League (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Após uma temporada no Barcelona, Marcus Rashford encerrou oficialmente sua passagem pelo futebol espanhol. O atacante de 28 anos usou as redes sociais para se despedir do clube catalão e demonstrar gratidão pelo período em que vestiu a camisa do Barça.

Emprestado pelo Manchester United, o atleta somou 14 gols e 12 assistências em 49 partidas na Espanha, números que ajudaram nas conquistas dos títulos de La Liga e da Supercopa da Espanha. Com o fim do vínculo, o inglês retorna à sua terra natal, mas fez questão de registrar seu apreço pela jornada no Camp Nou antes da viagem de volta:

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— Sou muito grato a todos no clube por terem tornado o tempo que passei aqui numa experiência tão positiva e memorável. Desfrutei de cada momento e levo muitas memórias especiais comigo. Desejo ao clube e a todos os seus torcedores a melhor das sortes e todo o sucesso na temporada que aí vem. 'Visca el Barça" — declarou Rashford.

A diretoria do Barcelona descartou a permanência de Rashford após fechar a contratação de Anthony Gordon junto ao Newcastle — transação avaliada em cerca de 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 470 milhões), incluídas as metas variáveis. Como atuam na mesma faixa do campo, a chegada do reforço sepultou a intenção de exercer a cláusula de compra fixada em 30 milhões de euros pelo ex-camisa 14.

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Esta foi a segunda experiência do ponta fora de Old Trafford sob a forma de empréstimo. Antes de desembarcar em solo espanhol, o atleta teve uma passagem veloz pelo Aston Villa na segunda metade da temporada 2024/25, no período em que o Manchester United estava sob o comando do técnico Rúben Amorim — atual treinador do Milan.

Retorno à Premier League

Afastado do elenco dos Red Devils desde dezembro de 2024, Rashford inicia um novo capítulo em sua história no clube formador. Agora sob as ordens de Michael Carrick, o atacante busca dar a volta por cima e reescrever sua trajetória de altos e baixos no futebol inglês.

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Rashford - Manchester United x Manchester City
Rashford defendendo o Manchester United (Foto: OLI SCARFF / AFP)

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