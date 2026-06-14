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Nagelsmann celebra goleada da Alemanha e atualiza situação física de Musiala

Treinador viu o time sob controle em todo o jogo, mesmo com o gol sofrido no começo da partida

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
14/06/2026 19:56
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julian nagelsmann treinador técnico alemanha
A Alemanha venceu Curaçao por 7 a 1 na Copa do Mundo. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O técnico Julian Nagelsmann comemorou o bom desempenho da Alemanha na goleada por 7 a 1 em cima de Curaçao, neste domingo (14), pela estreia do Grupo F da Copa do Mundo. Mesmo com o gol sofrido pelo rival, o treinador entende que o time teve o controle durante toda a partida e sai do Houston Stadium com saldo totalmente positivo.

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    • - Estou bastante feliz, a gente tem que também olhar para como foram as últimas Copas. A gente acabou tomando uma diagonal [no lance do um a um], mas depois a gente acabou se estabilizando, a gente precisou de cinco minutos para voltar para a partida. Nos 15 primeiros minutos, realmente fomos muito bem, um ou outro chute acabou sendo bloqueado, e a gente talvez tem que se impor um pouquinho mais [nos próximos jogos]. Acredito que acabou se tornando um pouquinho mais fácil e depois a gente não permitiu quase nada para eles, jogamos de maneira um pouquinho mais solta - analisou Nagelsmann, que não deixou de lembrar das duas últimas campanhas da seleção no Mundial.

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    No segundo tempo, com a vantagem ampla no placar, o treinador pôde fazer as alterações necessárias para descansar seus jogadores e aprovou os ajustes táticos que aplicou, como a atuação de Musiala em parceria com Wirtz, além da entrada de peças mais experientes, como o zagueiro Rudiger, que ganhou minutagem no segundo tempo.

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    - Os jogadores conseguiram fazer o que queriam, né? Ofensivamente, eles acabaram se encontrando. O Florian Witz e o Musiala juntos jogam sempre muito bem. [...]É sempre bom quando a gente consegue usar bastante o elenco. O Antonio [Rudiger], que é nosso segundo capitão, é sempre bom quando ele joga, e quando ele não joga segue apoiando e empurra garotada para jogar cada vez mais. É sempre muito bonito quando a gente tem essa oportunidade de fazer várias substituições sem mudar e sem deixar que a estrutura se acabe - completou.

    O treinador alemão também explicou a situação física de Jamal Musiala, que saiu no segundo tempo indicando que estava com dores no pé e foi direto aos vestiários do estádio. Segundo o técnico, não há um cenário de preocupação com o camisa 10 do time.

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    Não, acho que foi só um toquezinho. Ele reclamou de ter sido substituído, então certamente não foi nada muito sério com ele - finalizou Julian Nagelsmann.

    Agora, a Alemanha se prepara para o confronto contra a Costa do Marfim, pela segunda rodada da fase de grupos, no próximo sábado, dia 20 de junho. Os africanos entram em campo na primeira partida contra o Equador. Na sequência, a equipe termina a primeira fase do Mundial no dia 25 de junho, diante dos equatorianos.

    Nagelsmann durante o jogo entre Alemanha e Curaçao. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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