Homens são acusados de roubar equipamentos da seleção da Inglaterra nos EUA Dupla foi denunciada por receptação em Kansas City

Dois homens foram acusados pelas autoridades dos Estados Unidos por envolvimento no roubo de materiais e equipamentos esportivos da delegação da seleção da Inglaterra durante a Copa do Mundo de 2026. Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico Daily Mail e confirmadas pela polícia de Kansas City, os suspeitos foram identificados como Mustafa Salik e Erfan Kamal.

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Cada um dos envolvidos responde judicialmente pelo crime de recebimento de propriedade roubada e, em caso de condenação em tribunal, a pena prevista na legislação local varia de um a sete anos de prisão.

Os materiais subtraídos foram avaliados pelos promotores do condado de Jackson em aproximadamente US$ 18 mil, (cerca de R$ 91 mil). A lista de objetos descrita no processo judicial inclui quatro pares de chuteiras, luvas de goleiro, três camisas autografadas da seleção inglesa, oito uniformes completos de treinamento, cinco pares de tênis comuns, além de uma bola oficial do Mundial, dois leões de pelúcia que servem de mascote da equipe, um conjunto de blocos de montar Lego no formato de um tênis e uma caixa de som portátil.

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Dinâmica do crime

A infração penal ocorreu no momento em que a carga contendo os pertences da equipe europeia estava em trânsito de West Palm Beach, no estado da Flórida, em direção à base oficial de treinamentos da seleção da Inglaterra, localizada no Swope Soccer Village, no Missouri. Os funcionários responsáveis pela logística da delegação britânica identificaram a ausência das mercadorias na tarde de sexta-feira, dia 12 de junho, véspera da primeira atividade de campo agendada pela comissão técnica na cidade de Kansas City.

Ao realizarem a checagem obrigatória dos itens no local de destino, os trabalhadores constataram que a maior parte das mercadorias alocadas no interior de uma das vans de transporte havia desaparecido após sofrer violação. Entre as perdas identificadas pela equipe de apoio estavam calçados esportivos de uso pessoal e profissional do atacante Harry Kane e do goleiro titular Jordan Pickford.

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Atacante da Inglaterra, Harry Kane em treino (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Recuperação dos materiais

Após a notificação do crime, os órgãos de segurança locais iniciaram as investigações e conseguiram localizar e recuperar uma parcela dos objetos roubados. A resolução parcial do caso motivou pronunciamentos oficiais por parte de lideranças políticas e do judiciário da região onde ocorreu a formalização da denúncia criminal contra os suspeitos.

O prefeito da cidade de Kansas City, Quinton Lucas, emitiu um comunicado público no qual agradeceu nominalmente o empenho e o trabalho conjunto desenvolvido pelos oficiais de polícia e pelos membros do Ministério Público na condução dos trabalhos investigativos. A declaração foi referendada pela procuradora do condado de Jackson, Melesa Johnson, que reforçou a política de rigor institucional adotada pelo órgão contra delitos praticados contra cidadãos e comitivas estrangeiras instaladas na região para o torneio de futebol.

A Inglaterra venceu a Costa Rica em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

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