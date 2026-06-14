logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Alemanha faz 7 a 1 e bate recorde histórico em Copas do Mundo

Alemanha estreou na Copa do Mundo vencendo Curaçao por 7 a 1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 18:54
Favorite o Lance! no Google
Alemanha atropelou Curaçao na estreia na Copa do Mundo, vencendo por 7 x 1
Alemanha atropelou Curaçao na estreia na Copa do Mundo, vencendo por 7 x 1 (Foto: Lars Baron/Getty Images via AFP)

A goleada da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, neste domingo (14), pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, entrou para a história do futebol mundial. Além de estrear com autoridade no torneio, a seleção alemã se tornou a única equipe a registrar quatro partidas com sete ou mais gols marcados em toda a história das Copas do Mundo.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Veja gols em Holanda x Japão: Van Dijk, Nakamura, Summerville e Ogawa marcam

    Copa do Mundo
    Há 9 minutos
  • Seleção da Tunísia foi convocada para Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CAF)

    Como foi a Tunísia na última Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 3 horas
  • Seleção Equador (reprodução instagram La tri)

    Invicto há quase dois anos, Equador aposta em geração talentosa para surpreender na Copa

    Copa do Mundo
    Há 1 hora

    • Antes do duelo, os alemães dividiam o topo desse ranking com a Hungria, que acumulava três jogos com pelo menos sete gols anotados. Com o resultado diante dos caribenhos, a Alemanha assumiu a liderança isolada da estatística.

    ➡️Com novo 7 a 1, Alemanha supera Brasil como seleção com mais gols em Copas do Mundo
    ➡️7 a 1: quem são os únicos dois remanescentes de Brasil e Alemanha em 2014

    continua após a publicidade

    A tradição ofensiva alemã em Mundiais começou em 1954, quando a então Alemanha Ocidental derrotou a Turquia por 7 a 2. Décadas depois, a equipe voltou a protagonizar uma goleada histórica ao vencer a Arábia Saudita por 8 a 0 na Copa de 2002. Em 2014, veio aquele que talvez seja o resultado mais marcante da história recente dos Mundiais: o 7 a 1 sobre o Brasil, em Belo Horizonte. Agora, em 2026, Curaçao passou a integrar a lista após sofrer outro 7 a 1.

    Brasil x Alemanha - 7 a 1
    Brasil sofreu a maior goleada de sua história em Copas do Mundo contra a Alemanha em 2014 (Foto: AFP)

    Jogos da Alemanha com sete ou mais gols em Copas do Mundo

    • Alemanha Ocidental 7 x 2 Turquia (1954)
    • Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita (2002)
    • Alemanha 7 x 1 Brasil (2014)
    • Alemanha 7 x 1 Curaçao (2026)

    Apesar do novo recorde alemão, a maior goleada da história das Copas do Mundo continua pertencendo à Hungria. Na edição de 1982, os húngaros aplicaram impressionantes 10 a 1 sobre El Salvador, resultado que segue inalcançado há mais de quatro décadas.

    continua após a publicidade

    Partidas da Hungria com sete ou mais gols em Copas

    • Hungria 9 x 0 Coreia do Sul (1954)
    • Hungria 8 x 3 Alemanha Ocidental (1954)
    • Hungria 10 x 1 El Salvador (1982)

    O Brasil também aparece na lista das seleções que conseguiram marcar sete gols em uma única partida de Copa do Mundo. O feito aconteceu em 1950, quando a Seleção goleou a Suécia por 7 a 1, em atuação memorável de Ademir de Menezes, artilheiro daquele Mundial.

    Outro país tradicional que figura entre as maiores goleadas da história é o Uruguai. A Celeste Olímpica venceu a Bolívia por 8 a 0 na Copa de 1950 e repetiu o domínio ofensivo quatro anos depois ao derrotar a Escócia por 7 a 0.

    Com a exibição avassaladora diante de Curaçao, a Alemanha não apenas iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com o pé direito, mas também escreveu mais um capítulo em sua longa história de protagonismo nos maiores palcos do futebol mundial.

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Arábia Saudita x Uruguai
    Onde AssistirArábia Saudita x Uruguai: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 2 minutos
    Copa do MundoDê suas notas para os jogadores de Holanda e Japão pela Copa do MundoHá 4 minutos
    Copa do MundoCom Memphis em campo, Holanda sofre empate do Japão na estreia da Copa do MundoHá 5 minutos
    De pênalti, Kai Havertz marcou o terceiro gol da Alemanha no jogo (3 x 1), aos 50' do 1 tempo
    Futebol InternacionalNovo 7 a 1? Havertz cutuca brasileiros após goleada da Alemanha: 'Dia difícil'Há 7 minutos
    Torcida brasileira atravessou a Ponte do Brooklyn, em Nova York (Foto: Reprodução)
    Copa do MundoTorcida do Brasil faz festa na Ponte do Brooklyn, em Nova YorkHá 25 minutos
    João Félix e Rúben Neves na concentração de Portugal, nos Estados Unidos. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Copa do MundoJoão Félix celebra desafio entre companheiros de Portugal em concentração para Copa do MundoHá 35 minutos

    Mais LANCE!

    Veja gols em Holanda x Japão: Van Dijk, Nakamura, Summerville e Ogawa marcam
    Erro em documentação da Fifa atrasa voo do Uruguai para a estreia na Copa do Mundo
    O técnico Carlo Ancelotti no empate do Brasil contra Marrocos
    Casagrande detona primeiro tempo do Brasil contra Marrocos: 'Péssimo'
    Livano Comenencia Curaçao Copa do Mundo
    Veja todos os gols da Copa do Mundo deste domingo (14)
    Seleção da Tunísia foi convocada para Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CAF)
    Como foi a Tunísia na última Copa do Mundo?
    Suzanne Huurman, médica de Curaçao. (Foto: Reprodução/redes sociais)
    Conheça a brasileira que lidera o departamento médico de Curaçao na Copa do Mundo
    Gonzalo Plata
    Onde assistir ao Equador de Plata, do Flamengo, contra a Costa do Marfim pela Copa do Mundo
    Seleção Equador (reprodução instagram La tri)
    Invicto há quase dois anos, Equador aposta em geração talentosa para surpreender na Copa
    Messi sorri em clima descontraído durante treino da Argentina
    Messi e elenco da Argentina curtem show na concentração antes da estreia na Copa
    Ancelotti, concentrado, no banco de reservas em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES)
    Europeus reagem à estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'Arruinou tudo'
    elanga dançando funk (Foto: reprodução)
    Atacante da Suécia lança passinho de funk em treino da Copa do Mundo; veja vídeo
    Rodolpho Toski Marques
    Saiba quem é o primeiro brasileiro no VAR na Copa do Mundo de 2026
    Suécia x Tunísia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo