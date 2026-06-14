Alemanha faz 7 a 1 e bate recorde histórico em Copas do Mundo Alemanha estreou na Copa do Mundo vencendo Curaçao por 7 a 1

A goleada da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, neste domingo (14), pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, entrou para a história do futebol mundial. Além de estrear com autoridade no torneio, a seleção alemã se tornou a única equipe a registrar quatro partidas com sete ou mais gols marcados em toda a história das Copas do Mundo.

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Antes do duelo, os alemães dividiam o topo desse ranking com a Hungria, que acumulava três jogos com pelo menos sete gols anotados. Com o resultado diante dos caribenhos, a Alemanha assumiu a liderança isolada da estatística.

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A tradição ofensiva alemã em Mundiais começou em 1954, quando a então Alemanha Ocidental derrotou a Turquia por 7 a 2. Décadas depois, a equipe voltou a protagonizar uma goleada histórica ao vencer a Arábia Saudita por 8 a 0 na Copa de 2002. Em 2014, veio aquele que talvez seja o resultado mais marcante da história recente dos Mundiais: o 7 a 1 sobre o Brasil, em Belo Horizonte. Agora, em 2026, Curaçao passou a integrar a lista após sofrer outro 7 a 1.

Brasil sofreu a maior goleada de sua história em Copas do Mundo contra a Alemanha em 2014 (Foto: AFP)

Jogos da Alemanha com sete ou mais gols em Copas do Mundo

Alemanha Ocidental 7 x 2 Turquia (1954)

7 x 2 Turquia (1954) Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita (2002)

8 x 0 Arábia Saudita (2002) Alemanha 7 x 1 Brasil (2014)

7 x 1 Brasil (2014) Alemanha 7 x 1 Curaçao (2026)

Apesar do novo recorde alemão, a maior goleada da história das Copas do Mundo continua pertencendo à Hungria. Na edição de 1982, os húngaros aplicaram impressionantes 10 a 1 sobre El Salvador, resultado que segue inalcançado há mais de quatro décadas.

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Partidas da Hungria com sete ou mais gols em Copas

Hungria 9 x 0 Coreia do Sul (1954)

9 x 0 Coreia do Sul (1954) Hungria 8 x 3 Alemanha Ocidental (1954)

8 x 3 Alemanha Ocidental (1954) Hungria 10 x 1 El Salvador (1982)

O Brasil também aparece na lista das seleções que conseguiram marcar sete gols em uma única partida de Copa do Mundo. O feito aconteceu em 1950, quando a Seleção goleou a Suécia por 7 a 1, em atuação memorável de Ademir de Menezes, artilheiro daquele Mundial.

Outro país tradicional que figura entre as maiores goleadas da história é o Uruguai. A Celeste Olímpica venceu a Bolívia por 8 a 0 na Copa de 1950 e repetiu o domínio ofensivo quatro anos depois ao derrotar a Escócia por 7 a 0.

Com a exibição avassaladora diante de Curaçao, a Alemanha não apenas iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com o pé direito, mas também escreveu mais um capítulo em sua longa história de protagonismo nos maiores palcos do futebol mundial.

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