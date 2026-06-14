Técnico da Inglaterra reencontra 'desafeto' na Copa do Mundo Thomas Tuchel já classificou o árbitro Clement Turpin como "nota zero"

O árbitro francês Clement Turpin foi escalado para comandar a partida de estreia da seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, contra a Croácia, na terça-feira (16). A escalação marca o reencontro do juiz com o atual treinador da equipe inglesa, Thomas Tuchel, que fez duras críticas públicas ao desempenho do árbitro em uma partida de quartas de final da Champions League, em abril de 2023.

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Na ocasião, Tuchel dirigia o Bayern de Munique no confronto de volta contra o Manchester City. Durante a partida na Allianz Arena, o treinador alemão acabou expulso de campo após receber dois cartões amarelos aplicados pelo árbitro francês. Na entrevista coletiva concedida após a eliminação de seu antigo clube pelo placar agregado de 4 a 1, o técnico questionou o critério técnico adotado pela equipe de arbitragem naquele compromisso internacional.

— Duas coisas não conseguiram acompanhar o nível: o gramado não estava em boas condições e também o árbitro, infelizmente, foi de nível E. Eu daria a ele uma nota um de dez. Ele foi absolutamente terrível. É inacreditável neste nível. Ele estava apitando tudo e qualquer coisa. Tudo foi contra nós. No final, nunca estivemos em posição de mudar as coisas com três homens contra nós. Isso é um fato — desabafou Tuchel.

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Thomas Tuchel foi treinador do Bayern de Munique por duas temporadas (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Currículo do árbitro

Apesar dos episódios de atrito com o treinadorda seleção da Inglaterra, Clement Turpin é avaliado nos bastidores do futebol internacional como um dos principais nomes do quadro de arbitragem da Uefa. O profissional possui em seu currículo a responsabilidade de ter comandado as finais da Europa League de 2021 e da Champions League de 2022.

O árbitro da Federação Francesa também atuou nos jogos da Eurocopa de 2024. Durante a realização do torneio, Turpin foi o responsável por apitar o confronto da primeira fase da Inglaterra que terminou empatado pelo placar de 0 a 0 contra a Eslovênia, sem nenhuma polêmica durante o jogo.

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Clément Turpin será o árbitro de Inglaterra x Croácia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

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