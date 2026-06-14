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Irã x Nova Zelândia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 22:00
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As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Irã e Nova Zelândia se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV.

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    Ficha do jogo

    IRA
    NZE
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    15/06/2026, 22:00
    Local
    Los Angeles Stadium - Inglewood, California
    Árbitro
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O Irã chega para mais uma participação em Copa do Mundo buscando, enfim, alcançar pela primeira vez as fases eliminatórias do torneio. A seleção comandada por Amir Ghalenoei fez uma campanha consistente nas Eliminatórias Asiáticas e aposta na experiência de jogadores como Mehdi Taremi e Saman Ghoddos para iniciar sua caminhada com uma vitória.

    Os iranianos chegam confiantes para a estreia e enxergam o confronto como uma oportunidade importante para somar três pontos em um grupo que também conta com Bélgica e Egito. O principal destaque da equipe segue sendo o atacante Mehdi Taremi, referência ofensiva e principal esperança de gols da seleção.

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    Do outro lado, a Nova Zelândia retorna ao Mundial apostando na força coletiva e na organização defensiva para surpreender os adversários. A equipe dirigida por Darren Bazeley garantiu sua classificação através das Eliminatórias da Oceania e tenta repetir as boas atuações que marcaram suas participações anteriores na competição.

    Os neozelandeses depositam grande parte de suas expectativas no atacante Chris Wood, capitão da equipe e um dos principais artilheiros da história da seleção. Com experiência no futebol inglês, o centroavante é a principal arma ofensiva dos All Whites para a estreia.

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    Tudo sobre Irã x Nova Zelândia (onde assistir, horário, escalações e local)

    FICHA TÉCNICA

    Irã 🆚 Nova Zelândia
    Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo G

    📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos
    📺 Onde assistir: CazéTV e Disney+

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Irã
    Alireza Beiranvand; Saleh Hardani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati e Milad Mohammadi; Saman Ghoddos, Saeid Ezatollahi, Mehdi Ghayedi e Ariya Yousefi; Mehdi Taremi e Shahriyar Moghanlou.
    Técnico: Amir Ghalenoei.

    ⚪ Nova Zelândia
    Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall e Liberato Cacace; Marko Stamenic, Joe Bell, Matt Garbett, Sarpreet Singh e Elijah Just; Chris Wood.
    Técnico: Darren Bazeley.

    As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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