Autor do gol contra Brasil na Copa, Saibari chega a acordo com gigante alemão Atacante marroquino que fez gol contra o Brasil na estreia deve atuar na Bundesliga

Autor do gol da seleção do Marrocos na estreia do Brasil na Copa do Mundo, neste sábado (13), o atacante Ismael Saibari, um dos trunfos da seleção africana para a competição, deve se transferir para um novo clube em breve. Segundo o jornal 'Foot Mercato', site francês especializado em transferências, o jogador chegou a um acordo verbal com o Bayern de Munique para a próxima temporada.

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Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos (Foto: Dan Mullan/ AFP)

Saibari foi o autor do gol que abriu o placar da partida entre Brasil e Marrocos na primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo. No fim da primeira etapa, Vini Jr. empatou para a Seleção Brasileira, e a partida terminou em 1 a 1.

Aos 25 anos, o atacante atua pelo PSV Eindhoven, da Holanda, desde os 14 anos, e passou toda a trajetória profissional no clube. Ao todo, soma 19 gols e 9 assistências em 37 jogos disputados pelo clube, além de ter sido eleito o melhor jogador da liga holandesa da temporada. e foi campeão holandês três vezes.

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Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos (Foto: Dan Mullan/AFP)

Antes mesmo do bom início e do tento marcado contra o Brasil, Saibari já despertava o interesse de grandes clubes da Europa, e o interesse do Bayern já era forte. Após a boa partida do jogador na Copa do Mundo, o atacante encaminhou um acordo verbal com o gigante alemão.

A proposta feita pelo jogador seria até 2031, e Saibari deve realizar exames médicos para atuar pelo clube ainda nos Estados Unidos, enquanto disputa a fase de grupos da Copa do Mundo.

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