Qual foi a primeira seleção africana a vencer em uma Copa do Mundo? A Copa de 2026 conta com 10 seleções do continente africano

Durante décadas, as seleções africanas lutaram para conquistar espaço e respeito no maior palco do futebol mundial. Antes dos feitos históricos de Camarões, Senegal e Marrocos, uma equipe abriu caminho para o continente e escreveu seu nome para sempre na história das Copas do Mundo. A responsável por essa conquista foi a Tunísia, que se tornou a primeira seleção africana a vencer uma partida em Mundiais.

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O feito aconteceu na Copa do Mundo de 1978, disputada na Argentina. Em sua estreia no torneio, a Tunísia enfrentou o México e protagonizou uma das maiores surpresas daquela edição. Após sair atrás no placar, a seleção africana reagiu no segundo tempo e venceu por 3 a 1, com gols de Ali Kaabi, Nejib Ghommidh e Mokhtar Dhouib.

A vitória teve um significado que foi muito além dos três pontos. Até então, nenhuma seleção africana havia conseguido vencer uma partida em Copas do Mundo. O triunfo tunisiano ajudou a mudar a percepção sobre o futebol do continente e abriu caminho para que outras equipes africanas ganhassem respeito no cenário internacional.

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Naquele Mundial, a Tunísia ainda empatou por 0 a 0 com a Alemanha Ocidental, então campeã mundial, e encerrou sua participação deixando uma marca histórica, mesmo sem avançar para a fase seguinte.

Seleção da Tunísia contra a Alemanha Ocidental na Copa de 1978 (Foto: Divulgação/Fifa)

Quantas vezes a Tunísia já foi para a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 marcará a sétima participação da Tunísia no principal torneio de seleções do planeta.

As participações tunisianas aconteceram nos seguintes anos:

1978 (Argentina)

(Argentina) 1998 (França)

(França) 2002 (Coreia do Sul e Japão)

(Coreia do Sul e Japão) 2006 (Alemanha)

(Alemanha) 2018 (Rússia)

(Rússia) 2022 (Catar)

(Catar) 2026 (Estados Unidos, Canadá e México)

Quase cinco décadas depois, a Tunísia segue entre as seleções mais tradicionais da África. A Copa do Mundo de 2026 será a sétima participação do país no torneio, após as presenças em 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022.

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Ao longo desse período, os tunisianos acumularam outros momentos marcantes, como a vitória por 1 a 0 sobre a França na Copa do Mundo de 2022. Ainda assim, nenhum resultado supera a importância daquele triunfo sobre o México em 1978, que transformou a Tunísia na pioneira das vitórias africanas em Mundiais e abriu as portas para o crescimento do continente no cenário internacional.

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