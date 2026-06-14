Arábia Saudita x Uruguai: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo
Uruguai e Arábia Saudita se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Uruguai inicia sua caminhada no Mundial sonhando em repetir os feitos históricos de 1930 e 1950, quando conquistou o título da Copa do Mundo. A equipe comandada por Marcelo Bielsa garantiu vaga ao terminar as Eliminatórias Sul-Americanas na quarta colocação e aposta na qualidade de jogadores como Federico Valverde, Manuel Ugarte e Darwin Núñez para começar a competição com o pé direito.
Apesar da força do elenco, os uruguaios chegam cercados por algumas dúvidas físicas. O meia Giorgian De Arrascaeta sofreu uma lesão muscular na panturrilha durante a preparação e segue como dúvida para a estreia. Ainda assim, a Celeste mantém altas expectativas para avançar com tranquilidade em um grupo considerado acessível.
Do outro lado, a Arábia Saudita chega embalada após uma campanha sólida nas Eliminatórias Asiáticas. Sob o comando do técnico Georgios Donis, os sauditas sonham em repetir a campanha de 1994, quando alcançaram as oitavas de final e fizeram a melhor participação de sua história em Copas do Mundo.
A principal esperança da equipe está nos pés de Salem Al-Dawsari, referência técnica da seleção e autor de gols importantes nos últimos anos. Apostando em organização defensiva e velocidade nos contra-ataques, os árabes tentam surpreender um dos times mais tradicionais do futebol mundial.
Tudo sobre Uruguai x Arábia Saudita (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Uruguai 🆚 Arábia Saudita
Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo H
📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos
📺 Onde assistir: CazéTV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Uruguai
Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde; Maximiliano Araújo, Federico Viñas e Darwin Núñez.
Técnico: Marcelo Bielsa.
🟢 Arábia Saudita
Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Tambakti e Moteb Al Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Nasser Al Dawsari, Abdullah Al Khaibari, Ziyad Al Johani e Salem Al Dawsari; Feras Al Brikan.
Técnico: Georgios Donis.
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