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Arábia Saudita x Uruguai: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 19:00
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Arábia Saudita x Uruguai
As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Uruguai e Arábia Saudita se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV.

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    Ficha do jogo

    SAU
    URU
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    15/06/2026, 19:00
    Local
    Miami Stadium - Miami Gardens, Florida
    Árbitro
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O Uruguai inicia sua caminhada no Mundial sonhando em repetir os feitos históricos de 1930 e 1950, quando conquistou o título da Copa do Mundo. A equipe comandada por Marcelo Bielsa garantiu vaga ao terminar as Eliminatórias Sul-Americanas na quarta colocação e aposta na qualidade de jogadores como Federico Valverde, Manuel Ugarte e Darwin Núñez para começar a competição com o pé direito.

    Apesar da força do elenco, os uruguaios chegam cercados por algumas dúvidas físicas. O meia Giorgian De Arrascaeta sofreu uma lesão muscular na panturrilha durante a preparação e segue como dúvida para a estreia. Ainda assim, a Celeste mantém altas expectativas para avançar com tranquilidade em um grupo considerado acessível.

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    Do outro lado, a Arábia Saudita chega embalada após uma campanha sólida nas Eliminatórias Asiáticas. Sob o comando do técnico Georgios Donis, os sauditas sonham em repetir a campanha de 1994, quando alcançaram as oitavas de final e fizeram a melhor participação de sua história em Copas do Mundo.

    A principal esperança da equipe está nos pés de Salem Al-Dawsari, referência técnica da seleção e autor de gols importantes nos últimos anos. Apostando em organização defensiva e velocidade nos contra-ataques, os árabes tentam surpreender um dos times mais tradicionais do futebol mundial.

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    Tudo sobre Uruguai x Arábia Saudita (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Uruguai 🆚 Arábia Saudita
    Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo H

    📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos
    📺 Onde assistir: CazéTV

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Uruguai
    Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde; Maximiliano Araújo, Federico Viñas e Darwin Núñez.
    Técnico: Marcelo Bielsa.

    🟢 Arábia Saudita
    Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Tambakti e Moteb Al Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Nasser Al Dawsari, Abdullah Al Khaibari, Ziyad Al Johani e Salem Al Dawsari; Feras Al Brikan.
    Técnico: Georgios Donis.

    Arábia Saudita x Uruguai
    As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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