Yamal joga? Técnico da Espanha atualiza situação do craque para estreia na Copa Atacante do Barcelona se recuperou de lesão muscular na coxa

Vai começar a campanha da Espanha na Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (15), a Fúria vai a campo em Atlanta para enfrentar Cabo Verde na abertura do Grupo H e confirmar seu favoritismo. Por isso, às vésperas do confronto, o técnico Luis de la Fuente concedeu entrevista coletiva e falou da situação física de Lamine Yamal.

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Yamal sofreu lesão na parte posterior da coxa esquerda durante jogo do Barcelona e era dúvida para a estreia. O craque está em boas condições, mas a minutagem em campo ainda é algo a ser pensado.

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— Deixe-me decidir, ok? (Risos). Ele está em boas condições e chegou na hora que queríamos. Ele está muito bem, assim como os outros que tiveram alguns problemas. Todos estão disponíveis, mas os três (Víctor Muñoz, Nico Willians e Yamal) não estarão no time titular. Vamos ver como a partida se desenrola — revelou.

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Lamine Yamal é o craque da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Florencia Tan Jun/ Getty Images/Via AFP)

A Espanha chega ao Mundial como uma das favoritas ao título. O treinador da Fúria manteve o discurso conservador e destacou os primeiros resultados da Copa.

— É uma competição com muita paridade. Houve resultados que ninguém esperava, e isso mostra o nível de muitas equipes que não têm reconhecimento da mídia, mas certamente têm talento no futebol. Considero o desafio imediato, contra Cabo Verde, o mais importante da Copa do Mundo. É assim que estamos encarando. Depois vem o próximo jogo. Se alguém acha que a partida de amanhã é fácil, está enganado.

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Veja outras respostas do técnico da Espanha:

Estreia em Copa do Mundo

— Eu estaria mentindo se dissesse que sonhei com isso. Sou uma pessoa de pensamento muito curto. Gosto de dar pequenos passos. Venho progredindo passo a passo. Não sonhei em estar aqui, mas sim em fazer meu trabalho dia após dia. E me encontro aqui, aproveitando este momento, no melhor momento da minha vida. Quero aproveitá-lo e estou confiante no que tenho em mãos, com a responsabilidade, mas com calma e serenidade. Estou em ótima companhia nesta jornada.

Negociação de Cucurella interfere?

— De jeito nenhum. Conheço muito bem todos e o profissionalismo deles. Já passamos por isso na Eurocopa com outros companheiros. Lidamos com a situação numa boa e foi normal. Não cria uma situação desconfortável. Ninguém faria nada que pudesse afetar o grupo. Estamos felizes. É uma ótima notícia e estamos comemorando. Estou tão feliz quanto eles.

Clima no elenco

— Eles são jogadores ansiosos e muito competitivos. Sabem que este é um momento crucial para eles em uma Copa do Mundo. Muitos estão fazendo sua estreia. Não há nada melhor do que encarar um desafio com entusiasmo e convicção. É isso que destaco neles. Se eles estão assim, eu estou ainda mais. Temos sorte de jogar cedo. Também estamos felizes com o horário do jogo. É fantástico para nós